Folkkäre Allan Svensson drar på turné som – Mr Morfar

NÖJE 4 oktober 2018 10:40

Brevbärare, specerihandlare, förhärdad yrkesbrottsling, polischef.

Svenska folket känner igen Allan Svensson i alla rollerna. Nu drar han på turné som – Mr Morfar!



– Det är en humormonolog full av väldigt roliga iakttagelser, säger den 67-åriga skådespelaren.

Allan Svensson har via tv-serier blivit folkkär hos svenska folket, om och om igen. Allra mest som brevbäraren Gustav i SVT:s ”Svensson, Svensson”. Under senare år har vi sett honom som kriminell i Kanal 5:s ”Gåsmamman”, som specerihandlare i SVT:s ”Fröken Frimans krig” och just nu som polischef i TV 4:s ”Maria Wern”.

”Var inget att diskutera”

Efter nyår gör han solodebut, på teatern, med en monolog.

Inte stand-up, utan en skriven monolog, ”Mr Morfar” av Bjarni Thorsson, som haft stora framgångar runt hela världen med denna och en tidigare monolog som heter ”Pappa” (som Henrik Hjelt har spelat i Sverige).

– Bjarni tyckte jag skulle passa för detta. Så fort jag hade läst det, tyckte jag inte det var något att diskutera. Monologen är ju så full av träffsäkra och roliga iakttagelser.

Känner du igen dig? Är du själv morfar?

– Nästan, jag är farfar. Min son har två döttrar, jag blev farfar innan jag hade fyllt 50, det var jag inte mogen för, då fick jag åldersnoja.

Känner sig yngre

Allan Svensson beskriver monologen som ”90 procent komedi, med lite allvar mot slutet”.

Har du åldersnoja nu?

– Jag är 67, tiden går, lite grann kan jag väl känna det. Men jag har aldrig riktigt känt mig som i min egen ålder. Nu känner jag mig som 55 (skratt).

Tror du publiken tänker på någon av dina populära tv-roller när du står på scenen?

– Jag hoppas de bara ser den roll jag gör på scenen. Men ”Svensson, Svensson” är inte bortglömt, det märker jag. Och ”Fröken Frimans krig”… det känns som många älskar att hata min rollfigur där. Han som kämpar för sitt företag genom att stoppa de där fruntimren. Det var väldigt kul att jobba med Ulla Skoog, som spelar min fru där. Hon som styr alltihop.

Närmast turnerar Allan Svensson med Vilhelm Mobergs ”Marknadsafton” i

Riksteaterns regi 8 oktober-8 december. Med på scenen är Sanna Ekman, Mia Poppe och Jakob Stadell.

”Mr Morfar” har premiär i Stockholm 22 januari nästa år.

FAKTA Allan Svensson Ålder: 67 Född: I Stockholm men uppvuxen i Tranemo, Västergötland och Värnamo, Småland Yrke: Skådespelare Utbildning: Skara Skolscen, Teaterhögskolan i Göteborg Kända roller: Erik i ”Hedebyborna”, Gustav Svensson i ”Svensson, Svensson, Jultomten i ”En riktig jul” Aktuell: Turnerar med Vilhelm Mobergs ”Marknadsafton. I början av nästa år väntar turné med soloshowen ”Mr Morfar” LÄS MER

FAKTA Här kan man se ”Mr Morfar” 22/1-10/2 Intiman, Stockholm. 14/2 Halmstad. 15/2 Helsingborg. 16/2 Lund. 17/2 Ystad. 28/2 Värnamo. 1/3 Växjö. 2/3 Kalmar. 23/3 Linköping. 24/3 Norrköping. 30-31/3 Malmö. 5/4 Uddevalla. 6/4 Jönköping. 7/4 Skövde. 14/4 Karlstad. LÄS MER

