80-tals stjärnan: Jag helade man från cancer

Matt Goss hävdar att hans beröring kan bota sjukdomar



NÖJE 3 september 2018 13:11

Matt Goss, 49, tror sig ha helande krafter.

I en intervju hävdar den forna flickidolen att han botat en man från cancer.

– Jag gav honom healing genom att lägga mina händer på honom, säger han enligt Mirror.

Matt Goss tror sig ha ärvt sina helande krafter från en nära släkting, det berättar den forna flickidolen och 80-talsstjärnan i en intervju som citeras av Mirror.

Matt Goss var under 80-talet frontman i pojkbandet Bros tillsammans med sin tvillingbror Luke och basisten Craig Logan och hade bland annat en världshit med ”When will I be famous”.

På 90-talet släppte han några soloalbum och sedan 2009 har han gjort succé med återkommande shower på olika lyxhotell i Las Vegas där han marknadsförs som ”Europas svar på Frank Sinatra”.

I en intervju som citeras av Mirror berättar Matt Goss nu om sina helande krafter och hur han lyckats bota ett fan från cancer. Han ska ha mött mannen på en restaurang i USA och drabbats av känslan att mannen hade väldigt ont.

”Inte särskilt religiös”

– Han kände igen mig och jag frågade ”Är du okej?” Hans ansikte bleknade och han sa ”Jag har fruktansvärt ont, jag har cancer”, så jag sa: ”Är det okej för dig om jag ger dig lite healing?”, säger Goss i intervjun som citeras av Mirror.

– Jag gav honom healing genom att lägga mina händer på honom.

Mannen ska senare ha kontaktat Matt Goss assistent för att säga att han mådde bättre, så den forna popstjärnan bestämde sig för att försöka igen.

– Jag gav honom lite lite mer healing och lade mina händer på honom och han sa: ”Känn på min rygg, jag har knölar överallt”. Jag sa ”Jag känner inte det. Kan du bara gå och kolla din diagnos igen?”

Enligt Matt Goss visade det sig då att mannen inte längre hade cancer.

– Jag är inte särskilt religiös, men jag har en vacker djuprotad tro på mig själv och jag tror att jag har ärvt mina healingkrafter från farfar (eller morfar, vem framgår inte av intervjun, red. anm), säger Matt Goss i intervjun.

