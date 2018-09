Robert Redford + FÖLJ

Robert Redford, 82, satsar på ny karriär

”Tror inte på att sätta punkt”

Foto: Andy Kropa / TT / NTB Scanpix Han kan ha gjort sitt som skådespelare, men Robert Redford stänger inte dörren till Hollywood.

NÖJE 11 september 2018 07:05

TORONTO

Det har rapporterats att Robert Redfords roll i ”The old man and the gun” är stjärnans farväl till Hollywood.

Men när Nöjesbladet träffar den 82-årige veteranen på filmfestivalen i Toronto uppger han att han inte tänker försvinna från rampljuset.

– Nu vill jag regissera och producera, säger han.

Ingenting är glasklart i livet, allra minst när man fyllt 82.

Således är det inte givet att rollen som charmig bankrånare i det hyllade dramat av David Lowery blir Redfords sista som skådis – även om han i en tidigare intervju sagt att det kan bli det.

– Du kan stryka under, ”Man ska aldrig säga aldrig”, svarar han leende på en direkt fråga.

Sen blir han allvarligare.

– Jag har å andra sidan gjort det här sedan jag var 21. Det är lång tid. Det är kanske dags att…

Han brottas med formuleringen.

– …inte sätta punkt. För jag tror inte på att sätta punkt. Det betyder att man kommit till vägs ände och jag tror att vägen är lång. Det är alltså inte en fråga om att sätta punkt. Det handlar mer om att stanna upp och styra över mot något annat.

Fysiska besvär

På frågan om han redan har ett filmprojekt att sätta tänderna i, gnuggar han förtjust händerna.

– Ja, det har jag. Men jag tänker inte avslöja vad det är (skratt).

Det är inte konstigt om Redford hellre ställer sig bakom kameran än framför. Även om han fortfarande ser betydligt yngre ut än sin ålder och rösten låter som om han bara är 45, har han fysiska besvär.

Gången är ostadig när han kommer in i vår mötessvit på hotellet Fairmont Royal York och under samtalet justerar han upprepande gånger ljudet på de hörselapparater som hela tiden verkar trilskas.

– Beslutet att sluta agera tog jag nog när jag skrev på för den här filmen. Då hade jag gjort en annan film (”Our souls at night”), en dramatisk kärlekshistoria med Jane Fonda. Jag var mycket stolt över den men det fanns något tungt över den. Jag ville att min nästa film – kanske den sista jag skulle göra – skulle vara mer upplyftande.

– Jag insåg inte då att den skulle komma under en kulturellt mörk period – som den vi har i dag.

Rymde 17 gånger

Redford, som alltid varit liberal, syftar på det politiska läget i USA.

– Vi har en polarisering med två partier som vägrar samarbeta. Det är sorgligt och mycket deprimerande. Allmänheten är förlorarna. Därför ville jag göra något som är upplyftande.

Redford porträtterar Forrest Tucker, en bankrånare som var aktiv i 60 år, åkte fast 17 gånger, fälldes 17 gånger men också rymde 17 gånger.

Han var också känd för att aldrig ha använt våld.

– Han hade en pistol men den användes aldrig. Den var bara där för effekt, inte för att skada eller såra någon.

Redford har regisserat förut, bland annat den hyllade ”Där floden flyter fram”, med Brad Pitt i en av huvudrollerna.

Men han sögs hela tiden tillbaka till skådespeleriet.

– Som ung ville jag bli konstnär. Att skissa och måla gav mig stor tillfredsställelse. När min skådespelarkarriär började ta fart tog jag ett beslut att det skulle få komma först i mitt liv. Så har det varit.

Det är en av anledningarna till att han inte helt stänger dörren till det som varit hans liv i mer än 60 år.

– Man ska vara försiktig när det gäller att bli för bestämd. Ibland måste man ändra sig. Men just nu känns det här som en bra film att som skådis ta farväl med.

