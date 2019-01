Tilde de Paula Eby + FÖLJ

Så många såg Tilde de Paulas premiär av ”Efter fem”

Tilde de Paula Ebys nya program ”Efter fem” lockade 400 000 tittare vid premiären.

Fina siffror enligt TV4 – om de håller i sig återstår att se.

– Jag är så obeskrivligt glad att så många hittade till premiären av ”Efter fem”, skriver Tilde i ett sms.

Tilde de Paula Ebys nya aktualitetsprogram ”Efter fem” som hade premiär i TV4 på måndagen sänds på en tid då tidigare program floppat och lagts ner.

Den populära tv-profilen lockade ändå i snitt 400 000 tittare till premiären.

”Jag är så obeskrivligt glad att så många hittade till premiären av ”Efter fem”. Jag är så tacksam för alla positiva hejarop och för så mycket kärlek jag och programmet har fått sen igår, reaktionerna har varit helt överväldigande.Nu håller vi tummarna att tittarna får in vanan att sätta på TV4 klockan fem så vi kan vara ett sällskap under den tidiga delen av kvällen även under kommande vardagar året om”, skriver Tilde i ett sms till Nöesbladet.

Även från TV4:s håll hyllas siffrorna.

– Den här starten lovar onekligen gott. Jag är övertygad om att ”Efter fem” kommer att spela en central roll för TV4 både linjärt och i TV4 Play under många år framåt, säger Fredrik Arefalk, kanaldirektör på TV4.

Nöjesbladets Jan-Olov Anderssons farhåga är att det blir svårt för Tilde de Paula Eby och ”Efter fem” att hålla dessa siffror i det långa loppet.

– Hur man än vrider och vänder på det, sitter då väldigt många av den tänkbara publiken bakom bilratten eller trängs på en buss eller ett tåg, skrev han i samband med premiärprogrammet.

Som jämförelse hade SVT:s mångåriga kvällsprogram Gokväll, som sänds två timmar senare, i snitt 691 000 tittare inför programuppehållet 21 december.

Foto: Jerker Ivarsson Tilde de Paula Eby.

FAKTA Det här är ”Efter fem” TV4:s nya eftermiddagsprogram som sänds mellan 17.00 och 19.00 på vardagskvällar. Ska fånga upp det som hänt under dagen och binda ihop nyhetsdygnet på TV4. Intervjuer, debatter och inslag varvas med liverapporter från fältet. Programmet leds av Tilde de Paula tillsammans med sidekicken Axel Pileby. LÄS MER

