Gustaf Skarsgård + FÖLJ

Chockerande överraskningar i nya ”Westworld”

Evan Rachel Wood om succén, Gustaf Skarsgård och Terminator-influenserna



1 av 2 Nöjesbladets reporter med Evan Rachel Wood.

NÖJE 23 april 2018 08:18

HOLLYWOOD

Hon jobbade med Alexander Skarsgård i ”True blood”.

När andra säsongen av ”Westworld” drar igång får Evan Rachel Wood sällskap av en annan Skarsgårdare - Gustaf.

– Han är mycket mer tävlingsinriktad än Alexander, säger hon.

Det är nästan ett och ett halvt år sedan den första säsongen av ”Westworld” satte punkt. Evan Rachel Wood, 30, har full förståelse om någon har glömt hur den slutade.

– Jag har själv fått gått tillbaka och se några av avsnitten för att fräscha upp minnet, säger skådespelerskan som slog igenom i det uppmärksammade tonårsdramat ”Thirteen”.

Med några månaders mellanrum ses vi två gånger, först på inspelningen ute på Melody Ranch och därefter på ett hotell i Beverly Hills.

Det är ingen överdrift att påstå att cowboyvärlden i Newhall 40 minuters bilväg från Los Angeles känns betydligt mer spännande än en beige hotellsal på Canon Drive.

Men Evan Rachel Wood, däremot, är lika fängslande båda gångerna.

Mycket har det att göra med att hon är mer än ”bara” skådespelerska. Allt kretsar inte kring Hollywood. Ett samtal med 30-åringen från Raleigh i North Carolina glider lätt in på andra saker, såsom hennes liv som ensamstående mamma eller hennes dragning till musik.

Grälade på jobbet

– Jag har haft ett band i ett år. Just nu gör vi soloprylar. Jag har skrivit en rad låtar. Det är bara en tidsfråga innan jag går in i studion och spelar in, säger Evan Rachel Wood som en gång var förlovad med chockrockaren Marilyn Manson.

Just nu kretsar dock det mesta för henne kring ”Westworld”. På Melody ranch pågår tagningar dygnet runt – sju dagar i veckan.

Det blir inte lättare för ensemblen när avsnitten filmas parallellt.

– Det är vår uppgift som skådespelare att ta alla bitar, lägga ihop dem och bygga ett händelseförlopp. Men det är extremt svårt att ha koll på allt, säger hon.

Hemlighetsmakeriet ställer till ytterligare problem.

– Ibland har vi gjort scener från avsnitt vi inte ens läst manuset till.

– Jeffrey Wright (Bernard Lowe i serien) och jag har dykt upp på jobbet och grälat om vilket avsnitt vi jobbat med eftersom vi varit så förvirrade.

Handling i rymden

Prövningarna gör dock att hon kan vara extra stolt över seriens fem Emmynomineringar. ”Westworld” är också på väg att ge ”Game of thrones” en match om tv:s mest hängivna fans.

På nätet har det ända sedan starten spekulerats vilt i var och när ”Westworld” faktiskt utspelar sig.

– En av mina favoriter är att vi är i rymden, att allt utspelar sig på mars. Det trodde jag själv första säsongen.

– Något år tror jag inte är spikat. Men historien utspelar sig inte särskilt långt in i framtiden.

I säsong två utökas seriens universum med fler nöjesparker.

– Shogun-världen med samurajerna är ju redan avslöjad. Vi kommer säkert att få se mer av den.

– Sen finns det såklart flera parker.

På frågan vad tittarna kan förvänta sig ler hon hemlighetsfullt.

Skarsgårdare överallt

– Hittills har det varit mycket gråzoner. Många av frågetecknen kommer säkerligen att rätas ut. Ingen är egentligen bra eller dålig. Tittarnas lojalitet lär att skifta längs vägen.

Nya för den här säsongen är bland annat svenskarna Gustaf Skarsgård – som spelar företagschefen och exmilitären Karl Strand – och Fares Fares i rollen som Antoine Costa – en IT-expert.

– De där Skarsgårds är överallt. Det är helt galet, säger hon med ett brett leende.

Gustaf har hon lärt känna utanför jobbet.

– Vi utkämpade en hård pilkastningstävling när vi filmade i Kanab. Jag sa till honom att han fuskade. Han stod hela tiden på gränsen till övertramp. Med tanke på att han är så lång kändes det som om han var så här nära piltavlan (hon måttar 30 centimeter med händerna).

Sen skrattar hon.

Älskade Terminator

– Både han och Alex är såna härliga typer. Vad många inte inser att Alex är väldigt rolig, inte alls så där mörk och dyster som de figurer han spelar. Gustaf känns lite likadan.

Att Evan Rachel Wood spelar roboten Dolores är en tillfällighet som ser ut som en tanke.

– Jag har alltid varit en gigantisk scifi-fan. När jag växte upp var ”Terminator 2” min och mina två bröders favoritfilm. Jag älskade den så mycket att jag döpte min son till Connor.

Fyraåringen har Evan Rachel Wood med kollegan Jamie Bell. De delade på sig när Connor knappt fyllt ett.

– Det här låter som en kliché, såklart. Men det är faktiskt sant. Att vara mamma har gjort mig till en bättre skådis. Jag har mer förståelse för mig själv och för mina känslor och jag ser annorlunda på världen i dag. Min son är inspirationen för allt jag gör.

Tårar i ögonen

Hon berättar stolt att Connor nyligen hejade på henne när han såg henne rida utan att hålla i tyglarna.

– Han ropade, ”Kom igen, mamma. Du är coolaste cowboytjejen”. Det var så gulligt att folk i teamet fick tårar i ögonen.

– Han älskar att följa med mig till inspelningen. Han kallar det cowboylandet.

– Han tror på allvar att James Marsden (seriens Teddy Flood), är är en riktig cowboy.

Men det är inte bara han som gillar cowboylandet.

– Jag älskar att seriens skapare (Jonathan Nolan och Lisa Joy, reds anm) tagit det klassiska westernkonceptet och vänt upp och ner på det.

Normalt brukar westernhistorier alltid berättas genom en mans perspektiv.

Ett téparty

Under den första säsongen utsätts hennes rollfigur precis som de flesta andra robotarna i nöjesparkerna för våld och sexuella övergrepp.

Men när andra säsongen inleds har många av de intelligenta maskinerna inlett ett uppror, dödat Ford (Anthony Hopkins) och gjort Dolores till ledare för en blodig revolution.

– Det är vändningar och förvecklingar jag aldrig tidigare sett på tv. Till det kommer framtidens teknologi som sträcker sig långt förbi min fantasi, säger hon.

Sen, som för att försäkra sig om att vi verkligen ska bli sugna på att följa det fortsatta äventyret, lägger hon till:

– Överraskningarna är mycket mer intensiva, djupa och chockerande. I andra säsongen går vi från 0-100. Det vi gör nu kommer att få första säsongen att framstå som ett téparty.

TV-serierna som blev succéfilmer 00:29

FAKTA Evan Rachel Wood om: sin inställning till teknologi: – Ju mer jag lär mig desto mindre fruktar jag robotrevolutionen. Jag står med öppna armar i ett slags osunt välkomnande. att ha fyllt 30 : – Jag känner mig vuxnare nu. När jag var i 20-årsåldern var det mesta tumultartat och svårt. Nu kan jag säga adjö till det som varit och med spänning se fram emot det som kommer härnäst. kommande långfilmsthrillern ”Allure”: – Jag spelar skurk. Det är något nytt för mig. Rollen skrevs för en man och sen byttes den ut mot en kvinna. LÄS MER

LÄS OCKSÅ ”Westworld” är tillbaka – större, våldsammare och djärvare