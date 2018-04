Musik + FÖLJ

Huey Lewis ställer in turné – har förlorat hörseln

Foto: Diane Bondareff / AP SCANPIX SWEDEN Huey Lewis.

Huey Lewis and The News ställer in sin kommande turné.

Orsaken är att sångaren Huey Lewis, 67, nästan helt har förlorat hörseln.

– Det känns självklart hemskt, säger han i ett uttalande på Twitter.

Huey Lewis and The News skulle turnerat i USA i vår och sommar.

Nu tvingas bandet ställa in alla planerade spelningar, eftersom sångaren Huey Lewis drabbats av grava hörselproblem, skriver Rolling Stone.

– För två och en halv månad sedan, precis innan en konsert i Dallas, förlorade jag större delen av min hörsel. Även om jag fortfarande kan höra lite, i samtal en och en eller över telefon, kan jag inte höra musik tillräckligt bra för att sjunga. De lägre frekvenserna förvrids kraftigt och gör det omöjligt att hitta tonen, säger artisten i ett uttalande på Twitter.

Har Ménières sjukdom

Efter att ha träffat flera specialister har Huey Lewis har fått diagnosen Ménières sjukdom, ett syndrom som drabbar hörseln och balanssinnet. Han får därmed inte längre uppträda, men hoppas att hans tillstånd kommer att förbättras.

– Därför är det enda kloka jag kan göra att ställa in alla kommande konserter. Det känns självklart hemskt och jag vill be alla fans om ursäkt. Jag kommer att koncentrera mig på att bli bättre och hoppas att jag snart kan uppträda igen.

Huey Lewis and The News slog igenom på 80-talet och har haft hits som ”The power of love” och ”Hip to be square”.

FAKTA Fakta: Ménières sjukdom Ménières sjukdom är en sjukdom i innerörat som ger återkommande yrsel. Det är också vanligt att den leder till hörselnedsättning. För att minska symptomen rekommenderas minskad stress, fysisk aktivitet och mycket sömn. Sjukdomen drabbar både män och kvinnor, och uppkommer vanligen i åldrarna 40-60 år. Källa: Vårdguiden. LÄS MER

