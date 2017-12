Kim Kardashians glädjebesked – sjukdomen är nästan borta

Kim Kardashian har behandlat sin psoriasis i flera år.

Hon har till och med försökt få bukt på den med hjälp av bröstmjölk från systern Kourtney.

Och lagom till jul fick hon ett efterlängtat besked – sjukdomen är nästan borta.









Kim Kardashian , 37, har talat öppet om sin psoriasis sedan hon diagnostiserades med sjukdomen i ett avsnitt av ”Keeping up with the Kardashians” 2011.

Läkaren Harold Lancer berättade då för henne att psoriasis är en kronisk och genetisk sjukdom och att den inte går att bota.

Enligt den amerikanska dermatologiakademien lider 7,5 miljoner amerikaner av hudåkomman. Två av dem är Kim och hennes mamma Kris Jenner . Cirka två till tre procent av den svenska befolkningen lider av psoriasis, skriver Psoriasisförbundet på sin hemsida.

Behandlats med bröstmjök

Kim Kardashian har behandlat sin psoriasis med allt från systern Kourtneys bröstmjölk till ljusterapi. Realitystjärnan har en egen ljusterapimaskin i hemmet, som har kostat henne runt 5 400 kronor, enligt sajten Into the gloss .

I Kim Kardashians fall har sjukdomen drabbat hennes ben i form av röda utslag. Men på tisdagen gjorde hon en glädjande upptäckt. Utslagen försvinner.

”Herregud! Min psoriasis är nästan borta! Bästa julklappen”, skriver hon på Snapchat och Instastory.

