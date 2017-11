AKB om #metoo: ”Vi har inte sett slutet”

Starka känslor, fler berättelser, två upprop och en vilja att våga prata.

Reaktionerna på #metoo-rörelsen är många bland kända kvinnor i Sverige.

– Jag tror att det finns ett före och ett efter det här och jag tror inte vi sett slutet på det, säger Anna Kinberg Batra.

Foto: Urban Andersson Anna Kinberg Batra.

Många är kvinnorna som valt att dela sina upplevelser av sexuella trakasserier, övergrepp och ofredanden under hashtaggen #metoo. Ännu fler är de som läst berättelserna från vänner, kollegor, kända och okända kvinnor. Moderaternas tidigare partiledare, Anna Kinberg Batra har själv valt att inte dela något under hashtaggen.

– Men jag skulle kunna säga me too. Och det tror jag att de allra flesta kvinnor kan, säger hon till Aftonbladet under evenemanget ”Årets mama”.

Hon har reagerat starkt på hela rörelsen.

– Väldigt starkt. Det verkar nästan hela världen ha gjort. Jag tror att det finns ett före och ett efter det här och jag tror inte vi sett slutet på det.

Att våga säga ifrån

Förra veckan gick 456 svenska skådespelare ut i ett upprop och berättade om hur de utsatts för övergrepp och sexuella trakasserier i branschen. Under måndagen förenades 653 kvinnliga sångare i ett nytt upprop och berättade om missförhållandena i operavärlden.

– Där det finns makt finns det de som har missbrukat den. Och där det finns män med makt har det funnits män som betett sig olämpligt utan att tillräckligt många sagt ifrån, säger AKB.

Hon påpekar också hur viktigt det är att vi vågar prata om det.

– Att prata med varandra. Att prata med sin chef och säga ifrån när det inte känns rätt. För den här kampanjen har visat att man ska det. Och att det finns fler som upplevt det som man kanske upplevt och tror att man är ensam om.

”Är fruktansvärt”

Hennes kollega inom politiken, Ebba Busch Thor , hoppas att #etoo ska hjälpa till att bryta den norm som får människor att tro att sexuella trakasserier är normalt.

Hon har själv drabbats.

– Jag har varit utsatt för sexuella trakasserier oavsett vilken roll jag haft. Det finns ingen del av samhället där det varit fritt från det. Jag tycker att det är fruktansvärt att varje ny generation får lära sig att inte gå vilka vägar som helst hem, att knyta nyckeln i handen och ringa en vän så att det ser ut som att man är upptagen. Att man faktiskt gått igenom ”vad gör jag om jag blir överfallen”, för att man förutsätter att det faktiskt kan bli verklighet.

Anja Pärson har upplevt att hon många gånger fått ”stå och se glad ut”, som hon beskriver det.

– Det har varit situationer där man får nackgrepp och man helt enkelt inte vill vara med. Men man gör sitt jobb, biter ihop och ser glad ut. Det är viktiga sponsorer och vad det än är. Det har varit hand på låret på middagar.

”Man ska inte kränka”

I sin mammaroll jobbar Anja Pärson hårt för att lära sina barn om egenvärde och respekt.

– Oavsett om man är man eller kvinna ska man inte kränka andra människor. Vi har både pojkar och en dotter i vår familj och jobbar mycket för att de inte ska kränka andra människor.

Jessica Almenäs är mamma till tre söner. Även hon beskriver hur viktigt det är med kommunikation.

– Vi har diskuterat och jag tycker att många barn och unga har en vettig syn på att min kropp är min kropp och ingen får röra mig om jag inte vill. Och att jag inte får röra någon annan om den inte vill. Jag tycker att det är väldigt sunda tankar och värderingar.

Jenny Strömstedt sammanfattar kraften i att våga dela sina upplevelser med andra i en mening.

– När man höjer rösten tillsammans så bryter man igenom tystnaden och kan uppnå en verklig förändring.

”En förändring för alltid”

En revolution, en ny tidsålder, en tydlig gräns. Flera av de kvinnliga gästerna berättar hur #metoo och svallvågorna av kvinnors berättelser gör att det känns som att det finns ett före och kommer att finnas ett efter.

– Wow, att jag får vara med om det här under tiden jag lever. Jag är otroligt lycklig över att det sker, säger Petra Marklund .

– Det är fantastiskt. Det är 1000 år av kvinnligt förtryck och mönsterbeteende som äntligen ifrågasätts. Det är ett paradigmskifte i vår samtid och kommer att skrivas in i historierna. Det är stort och kul att få vara med om det under sin egen livstid och ha barn som fostras på ett helt nytt sätt, säger Anitha Schulman .

– Nu får äntligen våra barn och unga växa upp i ett samhälle där det pratas om det här på riktigt. Där det är ”stopp, min kropp”, på förskolan. Det börjar där. Det ska bli en förändring i samhället för alltid, säger Sanna Bråding .

