LIVE: Följ kvällens ”Let’s dance” här

Publicerad: 24 april 2021 kl. 19.48

Uppdaterad: 24 april 2021 kl. 20.52

NÖJE

Bara fem par kvar nu i årets ”Let’s dance”.

I kväll dansar de uteslutande till ABBA-klassiker.

Vem tror du åker i kväll? Chatta med nöjesreporter Natalie Demirian och delta i vår omröstning nedan!

Laddar Live Upplevelse

Det här dansar paren i kväll

▪ Kristina ”Keyyo” Petrushina & Hugo Gustafsson

Dans 1: Quick step

Musik: Dancing queen - ABBA



▪ Filip Lamprecht & Linn Hegdal

Dans: American smooth

Musik: Lay all your love on me - ABBA



▪ Michel Tornéus & Jasmine Takács

Dans: Paso doble

Musik: Take a chance on me - ABBA



▪ Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm

Dans: American smooth

Musik: Mamma Mia - ABBA



▪ Carola Häggkvist & Tobias Karlsson

Dans: Paso doble

Musik: Gimme! Gimme! Gimme! - ABBA



▪ ABBA-battle

Gemesam start: Winner takes it all

1. Keyyo & Hugo – Knowing me knowing you

2. Filip & Linn – Does your mother know

3. Michel & Jasmine – Waterloo

4. Anis & Katja – Money money money

5. Carola & Tobias – Super trouper

Gemensam avslutning: Winner takes it all

Foto: Annika Berglund/TV4 De fem kvarvarande paren inför kvällens drabbning på dansgolvet.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 24 april 2021 kl. 19.48