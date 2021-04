Christina Milian har blivit mamma igen

Sångerskan visar upp nyfödda sonen

Publicerad: 26 april 2021 kl. 14.19

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Christina Milian.

Christina Milian har blivit mamma igen.

På Instagram meddelar sångerskan att hon fött sitt tredje barn.

”Välkommen till världen lilla pojke”, skriver hon i inlägget där hon visar upp sin nyfödda son.

Den amerikanska r’n’b-stjärnan Christina Milian, 39, och den franska låtskrivaren Matt Pokora, 35, har blivit föräldrar. Det är på Instagram sångerskan avslöjar den glada nyheten.

”Kenna, välkommen till världen lilla pojke. Wow, vilket äventyr vi varit på sedan dagen du blev tilltänkt.” skriver hon.

På bilden ligger Christina Milian i en sjukhussäng med sin nyfödda son i famnen. Hon skriver i inlägget att de båda mår bra och passar samtidigt på att hylla sin pojkvän.

”Tack min Matt Pokora för att du är den bästa partnern/pappan/bästa vännen en kvinna kan ha. Du är en kung i mina ögon”.

Även den nyblivna tvåbarnspappan har lagt upp en bild från sjukhuset där han syns hålla i sin nyfödda son.

”Välkommen till världen min son... Våran lilla Kenna mår bra och hans mamma har än en gång varit fantastisk”, skriver Matt Pokora.

Christina Milians låtar

Christina Milian slog igenom under det tidiga 2000-talet med jättehiten ”AM to PM” och har under åren stått bakom flera stora låtar som ”Dip it low” och ”When you look at me”.

Hon blev tillsammans med låtskrivaren Matt Pokora under hösten 2017. Två år senare meddelade de att de väntade sitt första gemensamma barn och i januari 2020 föddes sonen Isaiah.

Christina Milian har sedan tidigare dottern Violet Madison, 11, tillsammans med r'n'b-sångaren The Dream.

