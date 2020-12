Publicerad: 06 december 2020 kl. 12.27

Ulf Ekberg om Ace of Base och att fylla 50: ”Gjort det mesta man kan göra”

Av: Anna & Hans Shimoda

I dag fyller Ulf Ekberg 50 år.

Han njuter av livet och minns med glädje Ace of Base storhetstid på 90-talet – men också hur hårt de fick kämpa innan genombrottet.

– Ingen trodde på oss, säger han till Aftonbladet.

I början av 90-talet var bandet Ace of Base på allas läppar. Eller snarare låten och världsplågan ”All that she wants” vars sound var skapat av salig Denniz Pop.

Då var medlemmarna i 20-årsåldern. I dag söndag fyller Ulf Ekberg 50 år, något han tycker är en ”häftig siffra”. Men som för så många andra som fyller jämnt detta år blir firandet något rumphugget.

– Jag hade ändå tänkt fira i september nästa år, men jag tror inte världen är läkt då heller så jag ligger lågt. Men jag ska gå ut och äta i helgen, det blir en herrgrej där vi kör lunch och middag, en heldag.

”Jag försöker njuta”

Att fylla ”halvsekel” är Ekberg däremot ganska lugn inför.

– Man säger väl att man levt halva livet, men jag försöker njuta. Jag har gjort så mycket i mitt liv så skulle det hända något imorgon så skulle jag inte ligga och säga ”fan vilket trist liv jag har haft”. Jag har faktiskt gjort det mesta man kan göra.

Foto: Christine Olsson/TT Ulf Ekberg med sambon Johanna.

Hur är det med eventuell åldersnoja?

– Det tycker jag inte jag har. Nu fick jag corona i somras och det satte sig på lungorna och sex månader senare så har jag fortfarande lite svårt att andas. Det känns som att jag är på 5000 meters höjd och jag blir lite andfådd. Då känner jag mig lite äldre, men jag kan alltid skylla på corona.

”De andra orkade inte”

1992 släpptes ”All that she wants” och bollen sattes i rullning? Vad minns du från den tiden?

– Den öppnade ju upp väldigt många möjligheter. Vi hade ju kämpat i studion i många år och ingen trodde på oss så när vi äntligen slog igenom kändes det väldigt rätt. Jag hade roligt hela tiden, de andra orkade inte hela vägen, de blev lite trötta.

Foto: JOACHIM LUNDGREN Ace of Base 1995. Från vänster Jonas Berggren, Jenny Berggren, Malin Berggren och Ulf Ekberg.

Finns Ace of Base idag?

– I någon form finns det. Jag och Jonas äger bandnamnet, men det har varit lite si och så med hur det har använts. Det har varit lite high chaparall och inte så jätteroligt.

Hörs du med de andra i bandet?

– Jag pratar med Jonas en del, men Malin har dragit sig undan och Jenny kör sin grej. Jag och Jonas har alltid varit de två krigarna så vi håller samman.

Privat är du sambo med Johanna?

– Vi har tre barn som är mellan 12 och 16 år. Vi har väldigt snälla barn. De är inga busfrön som jag själv när jag var liten.

