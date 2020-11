Johnny Depp förlorade i rätten

Brittiska tidningen The Sun frias efter att ha kallat Hollywoodstjärnan ”hustrumisshandlare”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 02 november 2020 kl. 11.51

Uppdaterad: 02 november 2020 kl. 12.02

Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN Johnny Depp.

Johnny Depp förlorar rättegången mot The Sun.

Hollywood-stjärnan stämde tidningen efter att ha kallats ”hustrumisshandlare” – men exfrun Amber Heard vittnade mot honom under rättegången.

– Offer för våld i nära relationer ska aldrig tystas och vi tackar domaren för det här utfallet och Amber Heard för hennes mod att vittna i rätten, säger en talesperson för The Sun till den egna tidningen.

Rättegången pågick i tre veckor under sommaren och först efter tre månaders överläggningar och genomgångar av bevisningen kunde domaren under måndagen meddela sitt beslut. Enligt domstolen hade The Sun tillräckliga bevis för att kunna kalla Johnny Depp, 57, för ”hustrumisshandlare” efter att man kunnat konstatera att Hollywoodstjärnan vid åtminstone ett tillfälle brukat våld mot henne, uppger Sky News.

Johnny Depp valde att stämma tidningen efter att The Sun publicerat en krönika av tidningens exekutiva redaktör Dan Wootton med rubriken: ”Hur kan JK Rowling vara genuint lycklig över att hustrumisshandlaren Johnny Depp får en roll i de nya ’Fantastiska vidunder’-filmerna?”

Enligt brittisk lag behövde Johnny Depp bevisa att hans rykte lidigt ”allvarlig skada” genom artikelns publicering, medan The Sun behövde bevisa sanningshalten, eller sannolikheten i att vad de rapporterat om var sant, uppger Sky News.

Foto: Alberto Pezzali / TT NYHETSBYRÅN Amber Heard.

”Fullständigt försvar”

Domaren skriver i sitt beslut, enligt The Guardian:

”Kärande (Depp, reds anm) har inte lyckats i sina förtalsanklagelser. De svarande (The Sun, reds anm) har visat att vad de publicerat, i den mening som jag har tagit till mig av orden, var sanningsenligt.”

”Jag har kommit till den här slutsatsen efter att ha detaljgranskat de 14 tillfällen på vilka de svarande lutar sig mot likväl som de övergripande invändningar som den kärande har åberopat. Under dessa omständigheter har parlamentet sagt att svarande ska ha ett fullständigt försvar”.

Johnny Depps exfru Amber Heard, 34, ställde upp och vittnade under rättegången till The Suns fördel. Hon hävdade under rättegången att Depp flera gånger hotat henne till livet:

– Vissa incidenter var så allvarliga att jag var rädd att han skulle döda mig, antingen medvetet eller bara för att han förlorade kontrollen och gick för långt, sa hon från vittnesbåset.

Under rättegången hördes också en inspelning där Depp erkände att han vid ett tillfälle skallat Amber Heard. I korsförhör hävdade han att han gjort det ”av misstag”.

Förhördes i 20 timmar

Depp förhördes i sammanlagt 20 timmar under fem dagar av rättegången och förnekade upprepade gånger att han skulle ha varit våldsam mot Heard under parets förhållande.

En talesperson för The Sun säger till den egna tidningen:

– The Sun har stått upp för och kampanjat till förmån för offer för våld i nära relationer i över 20 år. Offer för våld i nära relationer ska aldrig tystas och vi tackar domaren för det här utfallet och Amber Heard för hennes mod att vittna i rätten.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 02 november 2020 kl. 11.51