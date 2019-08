Carolina Gynning + FÖLJ

Carolina Gynnings bebispanik med yngre kärleken

Vill skaffa barn med Viktor Philipson: ”Vi jobbar på det”

avTorbjörn Ek

19 augusti 2019 09:53

Carolina Gynning, 40, längtar efter barn med nya kärleken Viktor Philipson, 33.

Men för programledaren betyder parets åldersskillnad en stress.

– Jag är äldre och har träffat en yngre kille, det är klart att det blir ju lite mer panik, säger hon.

Med podcasten ”Gynning & Berg hittar sig själva” har Carolina Gynnings och Carina Bergs, 41, vänskap blossat upp igen. De lärde känna varandra när de 2007 programledde ”Idols” auditionturné ihop, men har på senare år umgåtts alltmer sällan. Fram tills nu.

– Nu har jag och Carina börjat umgås mer privat, det är skitkul för jag älskar henne så mycket och det var många år när vi inte umgicks lika mycket. Men då spelade hon in mycket med Christine Meltzer och de reste och jag hade mina grejer på mitt håll, men nu med den här podden har vår kärlek blommat upp igen, säger Carolina Gynning under Kanal 5:s och streamingtjänsten Dplays programpresentation.



1 av 2 | Foto: CAROLINA BYRMO Carolina Gynning.

”Extremt sugen”

Under hösten kommer Carolina Gynning återigen att leda ”Ex on the beachs” eftersnacksprogram ”Exen berättar allt” på Dplay.

Men den nygamla vänskapen med Berg har också väckt andra känslor hos Gynning. Kollegan väntar barn tillsammans med maken Erik Berg, 30, och det har fått Carolina Gynning att också längta efter fler barn, med nya kärleken Viktor Philipson.

– Jag är extremt sugen, Man är nykär, men vi får se, vi jobbar på det om vi säger så, säger hon.

Ni har inte varit tillsammans så länge heller.

– Nej, så vi har inte hunnit jobba så länge, säger hon och skrattar.

”Panik när man är äldre”

Hur mycket pratar ni om det, eller gör ni det?

– Ja, det gör vi lite grann. Jag är äldre och har träffat en yngre kille, det är klart att det blir ju lite mer panik när man är äldre, tyvärr. För det är ju tråkigt, man hade ju velat ha åtta år på sig att bara ha kul och sen skaffat barn. Men nu är det inte så.

Nu får man se till att ha kul medan man försöker?

– Ja, exakt och det kan vara kul att försöka skaffa barn, säger Carolina Gynning och skrattar stort.

Carolina Gynning har sedan tidigare två barn med sin före detta sambo.

