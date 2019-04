LIVE: Följ den fjärde fredagsfinalen i ”Let’s dance” minut för minut

avBenjamin Andrée

NÖJE 12 april 2019 19:39

Förra veckan fick Fab Freddie Svensson lämna ”Let’s Dance” 2019.

Vem får lämna tävlingen i kväll?

Nöjesbladets Benjamin Andrée chattar under hela sändningen. Häng med och dela med dig av dina åsikter.

Kvällens startordning och danser

Sanna och Aaron:

Dans 1: Quickstep

Musik: ”Roar” - Katy Perry

Lancelot och Linn:

Dans 2: Vals

Musik: ”If you don’t know me by now” - Simply Red

Kristin och Calle:

Dans 3: Cha Cha

Musik: ”Too late for love” - John Lundvik

Dan och Cecilia:

Dans 4: Vals

Musik: ”The long and winding road” - The Beatles

Linnéa och Jacob:

Dans 5: Quickstep

Musik: ”This love” - Maroon 5

Robin och Sigrid:

Dans 6: Cha Cha

Musik: ”Don’t worry” - Madcon, Ray Dalton

Thomas och Jasmine:

Dans 7: Quickstep

Musik: ”Wonderwall” - Oasis

LaGaylia och Tobias:

Dans 8: Vals

Musik: ”(You make me feel like a) Natural woman” - Aretha Franklin

Magdalena och Tobias:

Dans 9: Paso doble

Musik: ”Born this way” - Lady Gaga

