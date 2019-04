Gustav Lindh + FÖLJ

Gustav Lindh talar ut om vågade sexscenen i filmen ”Hjärter dam”



avJan-Olov Andersson

NÖJE 25 april 2019 17:26

Redan innan Sverige-premiären är ”Hjärter dam” hyllad, prisbelönad, publiksuccé i Danmark och omtalad för filmårets mest vågade sexscen.

– Det var första gången jag hade sex på film. Det är some way to go… det är ju en scen som är ganska explicit, säger Gustav Lindh, filmens manliga stjärna.



Gustav Lindh är bara 23 år, men har redan hunnit med filmer som ”Cirkeln” och ”Vilken jävla cirkus” och tv-serier som ”Jordskott”, ”Springfloden” och senast Jonas Gardell-serien ”De dagar som blommorna blommar”. Med dansk-svenska ”Hjärter dam” lär uppmärksamheten öka ordentligt.

För kärleksdramat tog i vintras storslam på Göteborg filmfestival. Vann första pris (en miljon kronor kontant!), skådespelarpriset (Trine Dyrholm) och publikens pris. Det priset vann filmen även på Sundance-festivalen i USA.

– Hela gänget är så otroligt stolta och glada över det varma mottagandet. Vi gick verkligen all in för att berätta den här historien och att det tas emot på det här sättet är så fett!, säger Gustav.

Lämnar inget åt fantasin

All in, har han och Trine Dyrholm, 47, även gått när det gäller en sexscen i filmen. Den lämnar inget åt fantasin och lär bli en av årets mest omtalade i filmvärlden.

– Ibland kan sex på film vara överflödigt, men i vår historia tycker jag varenda scen behövs, den scenen är en viktig del, den gör filmen så kraftfull.

Han berättar om hur det var när den scenen kom under visningen i Göteborg.

– Trine och jag kramade varandras händer hårt under premiärvisningen. Det var så tyst i salongen att man hade hört en knappnål falla

Du tror inte det finns en risk att scenen överskuggar helheten i det mångbottnade dramat?

– Nä, det finns ju sexscener mellan Trine och Magnus (Krepper) också. Och dramat i sig är så starkt.

Kärlekshistoria som är tabu

Sexscener eller inte, den kärlekshistoria som skildras i ”Hjärter dam” – Sverige-premiär under fredagen, läs recension här – är väldigt tabu; Gustav spelar Trines 17-årige styvson, som för första gången bor med sin pappa (Krepper) i den välbärgade familjen i Köpenhamn. Pappan är läkare, styvmamman advokat, han själv mest bara strulig.

Gustav är full av beundran för sin motspelerska i filmen.

– Trine är så mycket mer rutinerad än jag. Allt hon har gjort med Susanne Bier, Thomas Vinterberg, ”En soap” med henne och David Dencik… hon är royalty, den coolaste människan i världen.

Vad ska du göra närmast?

– Jag filmar tre projekt. Ett par är än så länge hemliga. Det jag kan säga är att Josephine Bornebusch, Johan Ulveson och jag spelar huvudrollerna i hennes tv-serie ”Älska mig”.

Gustav Lindh om…

…tv-serien ”De dagar då blommorna blommar”, där han spelade knarkande långhårig hippie:

– Jag tittade på Stefan Jarls Mods-trilogi och försökte få in den stilen. Folk har känt igen mig trots peruken, jag tror för att jag har ganska stor krokig näsa. Ett helt sinnessjukt bra manus, det var skitkul att göra.

…Helena Bergström-filmen ”Vilken jävla cirkus” som floppade:

– Jag är skitstolt över den filmen också. Man gör sitt bästa, sedan är det upp till världen att döma. Den sågs inte av så många, men de som har sett den, har bara haft bra saker att säga.

25 april 2019 17:26