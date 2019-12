Fortfarande inget TV4 för Com Hems kunder

Den 5 december varnade Com Hems ägare Tele2 för att TV4 och C More kunde försvinna inom kort från Com Hems och Boxers utbud.

Bakgrunden till konflikten var att de inte kunde komma överens om villkoren för ett nytt avtal. Tele2 säger att bolaget ville förhandla om nya rättigheter för att kunna satsa på en digitalisering av 1,6 miljoner hushåll under det kommande året. TV4 ansåg att Tele2 krävde nya rättigheter utan att betala för dem.

Parterna träffades för ett möte, men det ledde inte till ett nytt avtal. Klockan 23.59 den 10 december släckte Com Hem TV4:s kanaler och C More. 1,6 miljoner hushåll påverkades av nedsläckningen.

Com Hem och TV4 träffades upprepade gånger under de kommande veckorna, men utan att komma överens.

Den 20 december meddelade Tele2 och TV4 att ett muntligt avtal har nåtts som kommer att leda till att TV4, C More och andra TV4-kanaler snart börjar sändas. Enligt Tele2 rör det sig om helgen den 21-22 december, enligt TV4 om julhelgen.