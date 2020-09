Stellan Skarsgård: ”Mina agenter blir inte rika”

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 05 september 2020 kl. 22.32

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Stellan Skarsgård.

Stellan Skarsgårds roll i hyllade ”The painted bird” är liten.

Gaget var ännu mindre.

– När jag sa till min agent att jag bara ville ha 100 Euro för rollen, sa hon Fuck! och sedan sure… Hennes bolag fick tio procent av mitt gage. En hundralapp, alltså, säger Stellan och skrattar.

Tro inte att Stellan Skarsgårds, 69, agenter i Storbritannien och USA är sura på honom.

– Det här var min engelska agent. Hon förstår, hon känner mig och vet varför jag gör film.

Det finns ett talesätt i branschen att när de framgångsrika, till exempel en skådespelare, väljer filmroller, så gör de one for the money, one for the soul. Nu är det ju knappast så att det är för pengarnas skull som Stellan väljer att vara med i storfilmer som i ”Pirates of the Caribbean”- eller ”Avengers”-serierna. Det handlar om andra utmaningar. Att göra något annorlunda. Något han inte prövat på tidigare.

Men få har som Stellan även gjort lågbudget- och independentfilmer bara för att han tror på projekten. Eller tycker om regissören.

– Mina agenter blir inte rika på att jag är med i Linda Hambäcks animerade barnfilmer här på hemmaplan heller. Men jag har varit med i alla hennes filmer. Det är så trevligt material.

Foto: IFC FILMS/AP Stellan Skarsgård

Över en lunch berättar han om hur han hamnade i just ”The painted bird”.

– Det var i början av 1990-talet. Jag var i Prag för att göra någonting. Václav Marhoul hade just blivit chef för Barrandov Studios. Vi gick ut och drack öl tillsammans en kväll för han var svåger till en god vän till mig i Stockholm. Vi hade väldigt trevligt.

– För tio år sedan hörde han av sig igen. Då hade han tillbringat två år för att få loss rättigheterna till att filma Jerzy Kosinskis bok ”Den målade fågeln”. Han ville ha mig med, han behövde några internationella namn för att få ihop pengar. En svartvit konstfilm som är otroligt grym, det vore kul om den blev av, tänkte jag. Jag hade läst boken när jag var 20-någonting och gillade den.

Kosinski, som begick självmord i sin lägenhet i New York 1991, 58 år gammal, var en omstridd författare. Just den här boken skildrar hur en ung grabb är på flykt genom öst-Europa under andra världskriget. Han utsätts för fruktansvärda saker. Först påstods boken vara självbiografisk, sedan att Kosinski hade stulit avsnitt till den ur polska böcker, inte utgivna utanför hemlandet.

Ställde upp till vänskapspris

När Marhoul hörde av sig igen till Stellan för två år sedan, var det en självklarhet att ställa upp för två dagars inspelning. Och för vänskapspriset 100 Euro. Han spelar en tysk soldat som möter den unga grabben (Petr Kotlár).

– De har filmat i kronologisk ordning. Jag fick se lite grann vad de hade gjort, för att förstå stämningen i filmen. Sedan var det bara att köra. Det var inte så många, men ganska långa, tagningar. Jag har inte en enda replik. Grabben har en fantastisk närvaro.

– Jag såg filmen första gången vid världspremiären i Venedig i fjol. Den har både en bedövande skönhet och brutal realism i övrigt. En härlig cineastisk upplevelse, den har ett starkt filmiskt uttryck som bär den hela vägen. Lite som nya franska vågen och den italienska neorealismen.

Foto: Arthur Mola / TT Gänget bakom The Painted Bird på filmfestivalen i Venedig 2019. Vaclav Marhoul står näst längst till höger.

Stellan tror det är svårt att veta hur mycket eller lite en sådan här film om krigets fasor och hur fördomar om grabbens ursprung kan driva folk till våldsamheter, kan påverka folk.

– De nazistiska propagandafilmerna förstärkte ju helt klart fördomarna om judar i Tyskland. Amerikanska underhållningsfilmer förstärker nog att det finns onda och goda människor och att just våld ofta är lösningen på problemen.

– Den här filmen, med pojkens fruktansvärda resa, visar att under vissa omständigheter kan ”vanliga” människor vara förfärliga. Andra världskriget var inte bara en massa snälla människor och så några som hade hakkors och var stygga.

”The painted bird” blev Tjeckiens Oscarsbidrag, nådde inte ända fram till nominering, men var med bland de tio sista som var shortlisted.

En film som verkligen ska ses på stor duk på en biograf, så där har den blivit lidande när den har släppts till streaming i en del länder.

8-årige sonens debut

Under stora delar av coronapandemin har den stora familjen Skarsgård – åtta barn, fru, exfru, barnens äkta hälfter och flickvänner och barnbarn – från och till varit samlade på Ljusterö i Stockholms skärgård.

– Den första som började jobba var Valter som åkte till Island. Alexander är på Nordirland. Gustaf ska börja med ”Utvandrarna”. Bill ska spela Clark Olofsson i en Netflix-serie. Kolbjörn ska också spela i Clark-filmen. Han fyllde just åtta år. Det är hans debut. Han spelar Clark i återblickar. Han tar det mycket allvarligt, säger Stellan Skarsgård och skrattar.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Stellan Skarsgård tillsammans med hustrun Megan Everett och söner Ossian och Kolbjörn under Göteborg Filmfestival i januari i år.

Stellan kom nyligen hem från en vecka i Ungern, för kompletteringstagningar till Denis Villeneuves storslagna filmversion av Frank Herbert-klassikern ”Dune”.

David Lynch gjorde praktfiasko med sin filmversion 1984, men nu är förväntningarna skyhöga, Villeneuve är en av Hollywoods hetaste regissörer just nu.

– Det här är ju en stor studiofilm. De hade chartrat ett plan för bara mig och Charlotte Rampling. Mycket säkerhet. Alla covidtestades varannan dag och tempen togs hela tiden. De som jobbade bakom kulisserna hade masker och visir.

Stellan Skarsgård spelar skurkrollen, Baron Vladimir Harkonnen. Han lovar att hans utseende i filmen kommer att få folk att häpna. För maskerna svarar Eva von Bahr och Love Larson, Guldbaggevinnare och Oscarsnominerade.

– De gör ett jättejobb, ingen annan skulle kunna göra det, tror jag. Jag satt fem, sex timmar i sminket.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Stellan Skarsgård.

Resultatet får vi se framåt jul när filmen har premiär. Då är antagligen Stellan igång med nästa stora projekt, en tv-serie för Disney Plus, som är en prequel till långfilmen ”Rogue one: A star wars story” (2016). Diego Luna spelar huvudrollen. Inspelningen i London har skjutits upp på grund av coronapandemin, men startar antagligen i november.

Ironiskt nog två gigantiska science fiction-historier, trots att Stellan inte är ”någon sci fi-gubbe”.

– ”Dune” är för mig mer en Denis Villeneuve-film. Jag gillar verkligen honom. Han skapar en slags tjock stämning i sina filmer och är dessutom jävligt trevlig att jobba med.

– Och Star wars… varenda jävla födelsedag så är det någon unge som har velat ha någon dräkt eller Darth Vader-mask eller rymdskepp. Så jag är väl bevandrad i den där fascinerande sagovärlden. Det är nog första gången som alla barnen, från 8 till 44 år, är nöjda med en roll jag ska spela (skratt).

Du fyller 70 nästa år. Inga planer på att trappa ned?

– Nä, inte så länge jag tycker det är kul att jobba. Jag är väl som bönderna. De kunde ju inte sluta gå upp och jobba på gården bara för att de hade fyllt 65. De fortsatte till de, om inte stupade, i alla fall inte orkade mer.

Namn: Stellan Skarsgård

Ålder: 69.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Familj: Hustrun Megan Everett Skarsgård, åtta barn.

Aktuell: Gör en liten roll i bioaktuella ”The painted bird”.

Stellan Skarsgård om…

…filmen ”What remains” som blev inställd på grund av coronapandemin:

– Gustaf, Vicky Krieps och jag skulle ha varit med. Min hustru Megan och kinesiske regissören Ran Huang hade skrivit manus. Vi skulle ha filmat i Finland. Men den var ju finansierad av kinesiskt kapital. När alla biografer där stängde, blev bolagen bankrutt.

… att sonen Bill ska spela ökände skurken Clark Olofsson i en Netflix-serie, regisserad av Jonas Åkerlund:

– Jag har läst manus, det är en sorglig historia men Clark är en intressant person. Han gör grymma saker och har ingen moral. Man ska akta sig för att romantisera bovar, även om de ser bra ut. Men om vi bara skulle porträttera de som gjort gott för mänskligheten, skulle det inte bli mycket film gjord.

… han inte är aktuell för filmen efter Alex Schulmans roman ”Bränn alla mina brev”. Regissören Björn Runge är ju en nära vän:

– Nä… då skulle jag väl få äta upp mig ordentligt för att spela Sven Stolpe. Jag har inte läst boken, har förstått att den är intressant. Men jag tyckte så jävla illa om Sven Stolpe, jag har gjort nog med skurkar.

KOPIERA LÄNK