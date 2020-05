Det fick Juliette Lewis att återvända till Hollywood

”Känner att jag har flyt”

Av: Magnus Sundholm

Publicerad: 29 maj 2020 kl. 10.39

Foto: Matt Sayles / AP I flera år var musiken Juliette Lewis första kärlek. Numer nöjer hon sig med gästinhopp i bandet Royal machines.

HOLLYWOOD

Hon var bara 18 när hon slog igenom i ”Cape fear” med Robert De Niro.

Nu, nästan 30 år senare, hyllas Juliette Lewis för insatsen i den Sverigeaktuella miniserien ”I know this much is true”.

– Ett tag var jag på väg bort från Hollywood, säger hon.

Lewis, som fyller 47 i juni, har hela livet lockats av musik.

Att hon tidigt Oscarsnominerades och följde upp framgången med hits som Oliver Stones ”Natural born killers” och ”From dusk till dawn” spelade ingen roll.

Hon drömde om att bli rockstjärna.

I dag kallar hon sidospåret nyckeln till hennes långa Hollywoodkarriär.

– Det är viktigt att gå och göra andra saker, att inspirera sig själv, säger hon när hon tar emot Aftonbladet på ett hotell i Beverly Hills.

– När jag i sex år höll på med mitt band (Juliette and the Licks, reds anm) var det viktigt för mig. Det gav samtidigt mig en ny upptäckt, en ny drivkraft. Frånvaron fick mig att inse hur mycket jag älskar berättande och skådespeleri.

På frågan vad som gjorde att hon nådde slutsatsen, ler hon.

– Att ha ett band är mycket jobb. Jag är inte lat men jag insåg att jag vill vara del av ett lag med regissör, författare och skådespelare. Inom musiken var jag regissör, producent, låtskrivare och artist – allt i ett.

Med tanke på de stora Hollywoodframgångarna på 90-talet hade hon lätt kunnat slå mynt av dem på ett mycket mer lukrativt sätt än hon gjort. Men Lewis, som är född och uppvuxen i Los Angeles, har alltid gått sin egen väg.

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN Juliette Lewis med maken Brad Wilk.

Stå på tå

Det har gjort att en del av hennes rollval fått branschen att skaka på huvudet.

– Jag är stolt över att ses som regelbrytare, som oberoende. När jag var ung ville jag stå på tå hela tiden. Jag var inte intresserad av att ha samma erfarenhet två gångar. Att ta den lätta vägen eller det enkla jobbet lockade mig inte.

– För mig var det också viktigt att inte gå vilse i fåfängan. I den här branschen fantiserar många tjejer om att vara den söta flickan. Jag ville slippa det direkt. På den punkten påverkades jag av min pappa. Han var karaktärsskådespelare.

”I know this much is true” är en hjärtskärande serie om syskonkärlek och familjehemligheter. Historien där Mark Ruffalo spelar enäggstvillingarna Dominick och Thomas Birdsey blir ljusare när Lewis rollfigur, Nedra, kommer in i handlingen.

– Hon är en vandrande tågkrasch, extremt narcissistisk och försöker få till något med Marks rollfigur, säger Lewis med ett skratt.

Rollen är bara en i raden hon har gjort på sistone. Tidigare kunde hon ses i tv-serien ”Sacred lies”. Ytterligare roller i en kommande tv-serie och två långfilmer är också avklarade.

Måste ligga i

– När jag ser tillbaka på de här 30 åren märker jag att det är lättare att få saker gjorda nu. Men jag måste ligga i. Det här är en relationsbransch och det gäller att fixa möten och träffa regissörer.

Det gör att hon inte har några problem att låta sambon Brad Wilk, trummis i Rage against the machine, vara den som står för musiksatsningen.

– Jag kör bara om några kompisar frågar. Just nu känns det som om jag är inne i ett kreativt, fertilt skådespelarkapitel som jag vill fortsätta på.

– När jag återvände från musiken trodde Hollywood att jag inte var intresserad av skådespeleri igen. Det tog ett tag att få jobb igen. Nu känner jag att jag har lite flyt.

