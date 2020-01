Margaux Dietz om tiden efter uppbrottet

Bor fortfarande tillsammans med Jacob

avRosanna Berg

Publicerad: 17 januari 2020 kl. 08:19

Uppdaterad: 17 januari 2020 kl. 09:10

Foto: Karin Törnblom / IBL Bildbyrå Margaux Dietz med tidigare fästmannen Jacob Liebermann.

Efter uppbrottet med ex-fästmannen flydde influencern in i jobb med programmet ”Hemliga beundrare”.

Under den svåra tiden hjälpte det henne att följa andras kärlek.

– Det är skönt att kastas in i andras förhållanden, säger Margaux.

Influencern Margaux Dietz, 29, är aktuell som programledare i femte säsongen av ”Hemliga beundrare” på Viaplay.

Mitt under sin då pågående separation har hon fått följa andras kärlek i sin nya programledarroll. Det har varit en stor hjälp för henne.

– Det är skönt att kastas in i andras förhållanden. Under inspelningen kunde jag släppa mycket av mitt eget och leva mig in i någon annans.

Margaux och den tidigare fästmannen Jacob Liebermann, som hon har en son tillsammans med, anordnade en vigselceremoni våren 2019.

I december gick hon ut med att de separerat.

Är bästa vänner

– Vi kämpar på jag och Jacob, vi är bästa vänner fortfarande.

De har tidigare provat att bo isär, men denna gång verkar det svårare att hitta en till bostad. Hon berättar att de fortfarande bor tillsammans och att Jacob är i full gång med att leta lägenhet.

I framtiden siktar de på att hålla vänskapen vid liv.

– Vi kommer att sträva efter att vara goda vänner. Dels för vår egen skull och så klart för vår sons skull, säger Margaux.

Har skrattat och gråtit

Hon är mer än redo för 2020, och hennes programledardröm sen länge har gått i uppfyllelse.

–Jag har skrattat och gråtit. Det är väldigt mycket upp och ner. Programmet innehåller allt och väldigt mycket skämskudde, säger hon. Jag kan få kärleken att flöda förhoppningsvis.

”Hemliga beundrare” har premiär 27 januari.

