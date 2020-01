Okänd man försökte ta sig in hos Carola

avAndreas Ekström

Publicerad: 15 januari 2020 kl. 00:54

En okänd man har försökt ta sig in hos Carola, skriver hon på Instagram.

Mannen knackade på dörren men Carola vägrade släppa in honom.

Det hela slutade med att polisen fick komma hem till artisten i Sigtuna.

Vid 23.30-tiden under tisdagskvällen publicerade Carola Häggkvist ett inlägg på sin Instagram där hon berättade att en okänd man med blommor i handen knackade på hos henne. Carola bad dottern Zoe att stanna på övervåningen medan hon och hennes au pair Gretta gick ner till dörren. Det var au pairen Gretta som öppnade dörren och mannen, som sa sig vara från västkusten, sa att han ville träffa artisten. Han tyckte att han borde få komma in hos henne då han rest väldigt långt och hade blommor i sin hand, skriver hon på Instagram. Carola skriver att hon vägrade släppa in honom och att hon bad honom lämna hennes hem. Hon erbjöd honom skjuts till stationen med hennes au pair Gretta, som skulle iväg på fotbollsträning men mannen vägrade då låste Carola alla lås.

”Jag ville inte att Gretta skulle skjutsa honom, han var alltför labil. Jag stängde dörren och låste alla mina lås jag har”, skriver hon.

Foto: MAGNUS SANDBERG Carola Häggkvist

Polis på plats

Till slut gav sig mannen iväg och efter en stund kom polisen, som då hade sett mannen på busstationen och tagit hans uppgifter. Det var En granne till Carola hade som hade sett när mannen hade tagit sig in på parkområdet efter stängning hade ringt polisen.

På sin Instagram tackar Carola både polisen och sin granne.

”Tack till dig som ringde polisen i säkerhetsskull när du mötte mannen uppe vid järngrinden. Då du märkte att han tog sig in olagligt på kvällen med bestämda steg mot mitt hus. Tack. Vi behövde det! Tack till polisen Kristian & kollega.”

Aftonbladet har sökt Carola för en kommentar.

