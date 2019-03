Khloé Kardashian + FÖLJ

Första orden – efter otrohetsskandalen

Khloé Kardashian om Tristan Thompsons svek









1 av 3 | Foto: Richard Shotwell / TT Khloé Kardashian har lämnat pojkvännen Tristan Thompson.

avLinn Elmervik

NÖJE 28 mars 2019 09:33

Tristan Thompson var otrogen med Kylie Jenners bästa vän.

Nu får världen ta del av Khloé Kardashians sammanbrott efter skandalen.

– Tristan kanske älskar mig, vad det nu betyder, men han har ingen respekt för mig överhuvudtaget, säger hon i trailern för nya säsongen av ”Keeping up with the Kardashians”.

Tristan Thompson, 27, kysste och flörtade med Kylie Jenners, 21, bästa vän Jordyn Woods, 21, på en fest.

Otrohetsskandalen fick en förkrossad Khloé Kardashian, 34, att göra slut med basketproffset.

Nu bryter tv-profilen tystnaden om den omskakande tiden. I en trailer för den kommande säsongen av tv-serien ”Keeping up with the Kardashians” får tittarna se Khloé bryta ihop i tårar efter beskedet om otroheten, skriver People.

”Är inte bara ett tv-program”

– Det suger att det måste vara så offentligt. Jag är inte bara ett tv-program. Det här är mitt liv, säger hon.

Hon berättar samtidigt att hon kämpar med att hantera omvärldens reaktioner på det som hänt.

– Ibland glömmer världen bort att vara snäll och att vi alla går igenom saker. Det kanske bara behövs lite mer förståelse för det här suger.

Har en dotter

I trailern ses Khloé Kardashian också prata i telefon och ilsket skrika i luren:

– Lögnare! Min familjs slets isär.

Khloé Kardashian och Tristan Thompson har dottern True, 11 månader, tillsammans. När Khloé var gravid i nionde månaden fångades Tristan på film när han kysste flera andra kvinnor.

