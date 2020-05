Artistens son död – blev 21 år

Melissa Etheridge i sorg efter överdosen

avLinn Elmervik

Publicerad: 14 maj 2020 kl. 08.14

Foto: AP KRAPE Melissa Etheridge.

Den amerikanska artisten Melissa Etheridge har förlorat sin son.

21-årige Beckett Cypher dog av en överdos opioider.

”I dag blev jag en av de hundratusentals som förlorat dem de älskar i opioidmissbruk”, skriver hon på Twitter.

En representant för sångerskan bekräftar sonens död för CNN.

Melissa Etheridge, 58, delade först med sig av den tragiska nyheten i sociala medier på onsdagen.

”I dag blev jag en av de hundratusentals som förlorat dem de älskar i opioidmissbruk. Minson Beckett, som bara var 21, har kämpat för att bli frisk från sitt missbruk men besegrades av det idag. Han kommer att vara saknad av de som älskade honom, hans familj och vänner”, skriver hon på Twitter.

Foto: Rene Macura Melissa Etheridge med sonen Beckett 2011.

Har en dotter

Hon fortsätter:

”Mitt hjärta är krossat”.

Stjärnan fick sonen tillsammans med sin dåvarande flickvän Julie Cypher 1999. Paret har också dottern Bailey.

Melissa Etheridge släppte sitt debutalbum 1988 och har sedan dess nominerats till flera amerikanska Grammys. Hennes låtar ”I’m the only one och ”Come to my window” har fått höga placeringar på Billboardlistan.

2004 diagnostiserades Etheridge med bröstcancer, men gjorde comeback på scenen 2005 efter att ha genomgått cellgiftsbehandling.

FAKTA Opioider Opioider – som bland annat finns i heroin, morfin och kodein – kommer från råopium som utvinns ur växten opiumvallmo. Dess smärtstillande och berusande egenskaper har används under flera tusen år och används fortfarande under kontrollerade former som smärtstillande läkemedel i sjukvården. I praktiken påverkar opioiderna kroppens centrala nervsystem. Den omedelbara effekten är starka känslor av vällust samt att hunger, smärta och sexuell lust kan försvinna. Opioiderna är beroendeframkallande eftersom de ger ett kraftigt rus och kroppen snabbt utvecklar tolerans emot dem. Abstinenssymptomen är svåra. För stora doser kan leda till andningsstillestånd och död. Källa: Beroendecentrum, Medibas med flera LÄS MER

