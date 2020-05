Sascha Zacharias om pappa Sven-Bertil Taube: ”Jag blir tårögd när han sjunger”

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 04 maj 2020 kl. 18.12

Foto: CAROLINA BYRMO Sascha Zacharias.

Hon är ”kändisbarn” till Sven-Bertil Taube och Ann Zacharias. Men blev riktigt känd på egen hand, via första dagliga tv-såpan ”Skilda världar”.

Nu pluggar Sascha Zacharias, 41, till tandsköterska – och gör huvudrollen i nya säsongen av TV 4:s ”Rebecka Martinsson”.

– Jag hoppas bara jag blir accepterad, att folk inte tycker de har kastat bort sin tid om de ser serien, säger hon ödmjukt.

Jag tror inte Sascha Zacharias behöver oroa sig.

”På pappret lät det lite knepigt att slänga in en ny person och låta de andra skådisarna låtsas som att det regnar. Men Zacharias glider snabbt in i rollen och gör den till sin egen”, skrev Aftonbladets tv-kritiker Karolina Fjellborg i samband med premiären på streamingtjänsten C More nyligen. Onsdag 6 maj börjar serien även visas i TV 4.

Och där håller jag helt med. Sällan har någon tagit över en roll (från Ida Engvoll) på ett så smärtfritt sätt. När vi träffas på ett kafé i Hjorthagen, i närheten av där hon bor, blir Sascha Zacharias förstås jätteglad när jag berömmer henne.

Ska bli tandsköterska

Jag är den första utomstående hon träffar som har sett hela tv-serien (hon har inte gjort det själv ännu). Och sedan flytten tillbaka från Italien för åtta år sedan, har det inte varit så gott om skådespelarjobb. Några småroller i TV4:s ” Modus”, en Beck-film och Kanal 5:s ”Sommaren med släkten”.

Hon har försörjt sig som allt från diskare till personlig assistent. Till jul är hon klar med utbildningen till tandsköterska.

– Jag kom till insikten att jag är ensamstående mamma, jag måste ha pengar, vad är det för yrken som behövs där jag kanske kan vara flexibel och få ledigt och filma ibland. Och tandsköterska är ett yrke där man får jobba med människor.

Sedan kom provfilmningarna till tv-serien. Regissören Fredrik Edfeldt gillade vad han såg. Och så blev det fem månaders inspelning i Kiruna.

Mamma slog igenom som 18-åring

– Jag är jättetacksam för att få ta över från en så fantastisk skådespelerska.

– När jag tittade på första omgången av serien tänkte jag mycket på hur Ida gjorde vissa saker. Men i andra omgången kände jag inte att jag behövde ta vid exakt där hon slutade, i den historielinjen, för Rebecka befinner sig nu lite på en annan plats och ska hitta sig själv.

Foto: AFTONBLADET En mycket ung Sascha Zacharias med pappa Sven-Bertil Taube.

Förutom själva mordgåtorna, originalhistorier som inte bygger på Åsa Larssons böcker, finns där också en löpande handling kring Rebecka Martinssons förflutna och trassliga uppväxt, kring hennes känslor för kollegan och hundföraren Krister (Jakob Öhrman), kring vänskapen med närmsta kollegan Anna Maria Mella (Eva Melander) och mer därtill.

Men med tanke på att Sascha har befunnit sig utanför rampljuset i Sverige i mer än tjugo år, kanske vi ska ta det från början.

Mamma Ann Zacharias blev känd redan som 18-åring, för huvudrollen mot Göran Stangertz (1944-2012) i Jan Halldoff-filmen ”Det sista äventyret” (1974). Hon for till Paris. Jobbade som modell och filmade med Gérard Depardieu. Var med i internationella tv-serien ”Peter the Great”. Gjorde egna långfilmen ”Testet” (1988).

”Pappa jobbade som servitör”

En kort tid var hon gift med Sven-Bertil Taube och tillsammans fick de Sascha, fast flera år efter att de hade skilt sig.

När vi pratar Taube, så ser man lätt Sven-Bertil framför sig, sittande med en gitarr och sjunga någon av sin far Evert Taubes (1890-1976) sånger. Som han så ofta har gjort på scenen och i tv. Som den främsta uttolkaren av Sveriges genom tiderna största visdiktare.

Men så var det inte alls så ofta i barndomen, säger Sascha.

– Jag levde mestadels med min mamma. Gick i judisk skola. Umgicks mycket med min mormor (Gun Zacharias, 1927-2012) som hade överlevt Förintelsen och kriget. Hon var judinna, socionom och författare. Runt omkring hördes det alltid judiska sånger, klezmer, Arja Saijonmaa, grekiska och chilenska kampsånger. Det var väldigt mycket vänsterkänsla i den familjen.

– Pappa har inte varit politisk på det sättet. Fast farfars musik tacklade ju också de stora frågorna. Som naturen i ”Änglamark”. Sedan har ju pappa alltid haft en viss stil, klätt sig fint, han sa det där om vänstern (han angav det som ett skäl att lämna Dramaten, att det blivit för politisk teater). Men pappa har inte vuxit upp i något överflöd, han fick kämpa tidigt i livet, jobbade som servitör då.

Fick aldrig träffa Evert

– Jag är glad att jag har fått båda världarna. Evert gick ju bort ett år innan jag föddes. Honom har jag bara sett på tv. Han verkar ha varit så human, skön och härlig. När jag var ung och pappa sjöng farfars sånger blev jag alltid rörd och grät. ”Nu kommer tårarna”, sa alltid de andra i familjen. Så känner jag fortfarande när pappa sjunger.

Foto: CAROLINA BYRMO Sascha Zacharias.

Uppvuxen i det offentliga, så blev hon själv ”kändis” via en stor roll i ”Skilda världar”. Hon var 17 år. TV 4-såpan sågs av 1,3 miljoner tittare fem dagar i veckan.

– Det var en bra skola som jag är jättetacksam för att ha fått vara med om. Det blev väldigt populärt, det fanns inte så många tv-kanaler, så det händer ju fortfarande att folk känner igen mig från serien. Det är jättekul.

Flyttade till Italien

Efter tre säsonger lämnade hon tv-serien och flyttade till Italien. Där, i Rom, blev hon kvar i 17 år. Gjorde tv-serier och filmer, allt från lättsamheter med gamla spaghettivästernstjärnan Bud Spencer (1929-2016) till mer seriösa saker, som en film efter en bok av ”Gomorrah”-författaren Roberto Saviano.

– Jag hade tänkt mig att vara kvar i Italien. Jag hade haft långa relationer, med en italienare, en argentinare och en israel. Sedan dog min mormor som jag stod så nära, då fick jag en existentiell kris. Tänkte: Var vill jag spendera resten av mitt liv?

– Det kändes också lite läskigt att tänka sig en framtid med barn i Italien. Som kvinna där har man inte alls det sociala skyddet, om man skulle separera från pappan.

Foto: CAROLINA BYRMO Sascha Zacharias.

Så Sascha flyttade hem. Fick barn med musikproducenten/konstnären Kalle Engström, trots att de då inte längre var ett par. Dottern Mischa är nu tre år.

– Han är en fantastisk pappa, men vi följer inte det här vanliga varannan vecka-livet, vi är lite flexibla. Jag är ju uppvuxen i en bohemisk familj, nästan ett hippiehem, där man har umgåtts trots att man har separerat.

Bodde på hotell i fem månader

Sascha berättar att de fem månaderna i Kiruna blev lika speciella för dottern som för henne.

– Vi bodde på hotell hela tiden. Hennes pappa Kalle var där ibland. Min gudfar från New York, han är 70 år, som liten levde jag med honom ett par år när han och mamma var tillsammans, bodde också på hotellet och hjälpte till att hämta och lämna på dagiset. Det var ett magiskt dagis, samekulturmässigt orienterat. Alla barnen sprang omkring i snön i samemössor och såg ut som små tomtenissar. Det var en fantastisk upplevelse för Mischa.

– Sedan blev hon väl lite bortskämd också. Vi lagade ju aldrig mat. ”Ska vi gå till restaurangen nu?” frågade hon ofta. Så är ju inte vardagen. Jag kunde inte föreställa mig hur mycket ansvar det är att ha barn, förrän jag fick henne.

Foto: CAROLINA BYRMO Sascha Zacharias

Namn: Sascha Zacharias.

Ålder: 41.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Familj: Dottern Mischa, 3 år.

Aktuell: Spelar titelrollen i TV 4-serien ”Rebecka Martinsson”, premiär onsdag 6 maj. Visas även på C More.

Sascha Zacharias om…

…samevärlden, där kriminalfallet i de två första avsnitten utspelas:

– Det är jätteexotiskt, det hoppas jag många tittare kommer att tycka, den kulturen är inte så öppen. De har sin integritet, det har väl med det förflutna att göra, det är med all rätt mycket ilska över att de blivit fråntagna sitt land.

… Metoo i den italienska skådespelarvärlden:

– Jag vet inte om den grejen har slagit igenom så stort i Italien. Jag är inte rädd för att kasta kläderna om rollen kräver det. Men jag har tackat nej när det mest handlat om skamliga förslag. Det har jag förlorat en del jobb på. Jag är tacksam som haft föräldrar i branschen. I Metoo-grejen har jag haft andra känselspröt. Förstått om där finns en dold agenda. Det har skonat mig från mycket.

… Eva Melander, från Cannes-vinnaren ”Gräns”, som spelar närmsta poliskollegan Anna Maria Mella:

– Jag kände bara till henne innan. Jag tycker hon är jättebra, en sådan kameleont när hon går in i sina roller. Och en fantastiskt fin människa utanför, vi har verkligen klickat och blivit otroligt goda vänner.

… Jakob Öhrman, finlandssvensk skådespelare, som spelar poliskollegan Krister Eriksson, som hon strular med:

– När jag såg första omgången av serien, tänkte jag: Åh, vilken man, han har både ett mörker och mystik, men är ändå så sårbar och fin. Han gör mycket teater, även som regissör, och har öppnat upp den finska kulturen för mig.

… Lars Lindh, som spelar grannen Sivving Fjällborg, som låter Rebecka Martinsson bo i sitt andra hus:

– Underbar att jobba med. Och så känner han pappa väldigt väl, han har berättat mycket om deras tid ihop förr i världen. Han är gammaldags klassiskt skolad och kom med många råd.

… Ted Gärdestad (1956-1997), som Saschas mamma levde och fick två barn med:

– Han var en helt underbar människa och jag älskar förstås hans musik. Jag har inte sett filmen om honom. Min syster Sara (Teds dotter) förklarade ganska tydligt vad hon tyckte om filmprojektet och jag kände samma sak. Men det är väl jättefint att människor vill se och höra Ted.

