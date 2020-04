Chris Pratt ska bli pappa igen – väntar barn med nya frun

Blir första barnbarnet för Arnold Schwarzenegger

Chris Pratt ska bli pappa igen.

Hollywoodstjärnan väntar barn tillsammans med hustrun Katherine Schwarzenegger.

Det bekräftar flera källor för People.

Chris Pratt, 40 gifte sig med författaren Katherine Schwarzenegger, 30, dotter till Arnold Schwarzenegger, i somras under en intim ceremoni i Montecito, Kalifornien.

Nu, tio månader efter bröllopet, väntar paret sitt första barn tillsammans, bekräftar flera källor för People.

Andra barnet för stjärnan

Källor har tidigare sagt till People att Chris Pratt och Katherine Schwarzenegger såg fram emot att expandera familjen så snart som möjligt efter bröllopet.

Chris Pratt, känd från filmer och serier som ”Parks and recreation”, ”Passengers”, ”Jurassic world”-filmerna och Marvelfilmer som ”Guardians of the galaxy” och ”Avengers”, är pappa sedan tidigare.

Han har sjuårige sonen Jack Pratt tillsammans med exfrun och skådespelaren Anna Faris, 43.

För Katherine Schwarzenegger blir det första barnet, och också Arnold Schwarzeneggers första barnbarn.

