Monica Lewinsky gör miniserie om Clintons sexskandal

”American crime story” får tredje säsong

Torbjörn Ek

NÖJE 7 augusti 2019 13:20

Bill Clintons sexskandal blir miniserie – producerad av Monica Lewinsky.

Den omskrivna otrohetsaffären blir fokus i den tredje säsongen av verklighetsbaserade dramaserien ”American crime story”, skriver Hollywood Reporter.

Efter OJ Simpson-rättegången och mordet på Gianni Versace kommer den tredje säsongen av ”American crime story” att fokusera på Bill Clintons, 72, omskrivna otrohetsaffär med Monica Lewinsky, 46, som ledde till att presidenten ställdes inför riksrätt, skriver Hollywood Reporter.

Och Monica Lewinsky är en av seriens producenter.

Men Murphy lade projektet på is efter att ha fått kalla fötter över att berätta Lewinskys historia.

– Jag sa till henne: ”ingen borde berätta din historia förutom du själv och det är ganska vidrigt om de gör det. Om du vill producera den med mig så skulle jag älska det, men du borde vara producenten och du borde tjäna de förbannade pengarna, sa Ryan Murphy till Hollywood Reporter förra året.

Och nu har han alltså fått med sig Monica Lewinsky på tåget.

Lewinsky kommer att spelas av Beanie Feldstein, 26, som tidigare bland annat synts i filmen ”Ladybird” och säsongen kommer gå under namnet ”Impeachment: American crime story”.

Enligt Hollywood reporter kommer serien att sändas i USA före presidentvalet 2020.

