Kerstin Ljungström och Sophie Zelmani klara för ”Så mycket bättre”

11 artister klara för TV4-succén

Publicerad 2024-05-17

Sophie Zelmani ska vara med i ”Så mycket bättre”, skriver musiktidningen Gaffa.

Det ska också Kerstin Ljungström – vilket avslöjades i ”Nyhetsmorgon” på TV4.

– Jag älskar att lyssna på människors livshistorier så det är ju som gjort att jag får hänga med det här gänget, säger hon.

Kerstin Ljungström, 26, har en bakgrund som låtskrivare och producent till artister som Agnes, Oscar Zia, Seinabo Sey och Daniela Rathana.

När hennes medverkan i ”Så mycket bättre” avslöjas i ”Nyhetsmorgon” säger hon att hon också alltid drömt om att bli artist. Men hon vill även fortsätta producera musik.

– Jag har väntat på rätt tillfälle att börja sjunga och släppa min egen musik. Men jag vill göra både och, det är för kul att göra musik generellt, så varför välja!

Ljungström ser framemot att vara med i ”Så mycket bättre”, både på grund av musiken och att träffa alla andra deltagare.

Kerstin Ljungström har även turnerat Victor Leksell och Vargas & Lagola, och vunnit en Grammis i kategorin årets kompositör för sitt arbete med Agnes album ”Magic still exists”.

Sophie Zelmani också klar för programmet

I över 25 år har hon varit aktiv i branschen och artisterna som nu ska tolka Sophie Zelmani i TV4:s succéprogram har otaliga mängder låtar att välja från. Hon hade sin debut 1995 då hon slog igenom med hitlåten ”Always you”.

expand-left helskärm Sophie Zelmani ansluter sig till artistgänget som medverkar i årets upplaga av "Så mycket bättre". Arkivbild.

Zelmani har turnerat runt om i världen och har under sin karriär släppt 13 album. I fjol släppte hon sitt första live-album som hon spelade in i Hangzhou i Kina under sin turné 2019.

Sedan tidigare står det klart att Louise Lennartsson, Per Persson, Dregen, Arja Saijonmaa, Alba August, Andreas Lundstedt, Simon Superti, Seinabo Sey och Peo Thyrén också medverkar i programmet som spelas in i sommar på Gotland.

De är klara för ”Så mycket bättre” 2024: