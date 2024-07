Cher avslöjar sin kaotiska barndom i memoar

Artisten och skådespelaren Cher släpper första delen av sina memoarer, ”Cher: The Memoir, part one” i mitten av november.

Enligt förlaget är det en ”intim historia om hennes ofta kaotiska barndom och omtalade förhållande med Sonny Bono”.

78-åriga Cher är den enda kvinnan som har toppat Billboard-listorna under sju på varandra följande decennier. Hon fick även en Oscar för sin roll i filmen ”Mångalen” 1988. I april i år valdes hon även in i Rock & Roll Hall of Fame.

Den andra delen av hennes memoarer publiceras under 2025.