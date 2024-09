Håkan, Romy och Dire Straits (!) står för sommarens låtar

Bjurman: ”Sultans of Swing” får plötligt ny lyster

LAKEWOOD RANCH, FLORIDA. Romys ”Always forever”, Håkan Hellströms Danielsson & Pekkanini-cover, Markus Krunegårds ”Inget halleluja” och Jamie xx:s ”Baddy on the floor”.

Det är sommarens låtar – ihop med Dire Straits-klassikern ”Sultans of swing”, helt oväntat.

Varje sommar har egna distinkta sånger – unika för alla, antar jag – och i mitt fall brukar det handla om en handfull nya bangers som känns som NU samt en eller annan favorit från det förgångna som av en eller annan anledning plötsligt får ny lyster.

Som nämnda ”Sultans of swing”.

Den hörde man ju en gång i tiden till leda, men nu var det evigheter sedan jag ens funderade över Mark Knopflers Dylan-färgade mästerverk till hit och när jag under en roadtrip längs Alligator alley i södra Florida råkar ratta in ”Classic rewind”-kanalen på satellitradion just som den brakar loss rycker jag bokstavligen till bakom hyrbilsratten.

Så jävla bra ju…

Samma kväll sitter jag i ett bibliskt regn i vännen Peter Sibners paradis söder om Tampa och spelar den om och om igen – och inser att det tajta svänget, Knopflers briljanta plockande på strängarna, det lätta vemodet i harmoniskiftena och de kittlande bilderna av dixielandbandet i södra London kommer att följa mig resten av sommaren.

I övrigt är det nyheterna i ingressen som åtminstone inledningsvis utgör ledmotiv under 2024 års klimax.

Ja, jag har fått kickar även av nya Nick Cave & The Bad Seeds-hymnen ”Frogs” Ebbot Lundbergs episka solonummer ”When the shape of things turn into sound”, skabrösa Sexyy Reds ”U my everything”, flera av numren på syskonduon Angus & Julia Stones ”Cape Forestier” och Joe Elys Springsteen-samarbete ”Odds of the blues”.

Men de stora brottarhitarna i min tillvaro just nu är ändå det förföriska pop-glittret i Romys omgörning av Donna Lewis 80-talsdänga ”Always forever”, Håkan Hellströms skira version av Danielsson & Pekkaninis ”Som sommaren” (det finns få som i högre grad förtjänar en renässans än Gunnar Danielsson och Pekka Lunde!), Markus Krunegårds framåtlutande knockout-nummer ”Inget halleluja” och Jamie xx:s smutsigt hårdsvängande ”Baddy on the floor”.

Fler dynamitladdningar kan förstås komma att detonera de närmsta veckorna, men om inte tycker jag den kvartetten örhängen räcker för att göra en fin sommar och utbrister som i en viss klassiker från London:

You feel alright when you hear the music ring…

ORSAKER TILL EXTAS

•Yellowstone (tv-serie)

– Vad fint att ingen fått mig att förstå hur bra den här är, så jag har fem hela säsonger av ”Gudfadern i Montana” att binge-svepa.

•Sopranfeld (Instagram-sida)

– Hur någon alls kunnat komma på denna absurda idé övergår mitt förstånd, men vansinnigt roligt är det.

•Carla Thomas – I loved you like I loved my very life (Albumspår)

– Annan klassiker som kommer höras i mina lurar i sommar.