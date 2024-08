Benjamin Ingrossos lycka efter utsålda spelningen på Stockholms stadion

Familjens hyllningar

Benjamin Ingrosso har gjort sin största spelning någonsin.

Nu hyllas han av nära och kära.

”Din dröm blev verkligen sann”, skriver Bianca Ingrosso på Instagram.

Under fredagskvällen intog Benjamin Ingrossos turné ”Better days tour” Stockholms stadion.

Med över 30 000 sålda biljetter beskriver han själv spelningen som ”mitt största gig i mitt liv” på Tiktok.

”Overkligt, tack Stockholm”, skriver han i en story på Instagram efter konserten.

Mamma Pernilla: ”STOLTASTE”

I publiken fanns hela familjen Wahlgren/Ingrosso.

När Benjamin tillägnade sin låt ”Det stora röda huset” till sin morfar Hans Wahlgren som gick bort tidigare i år blev både Bianca Ingrosso och Pernilla Wahlgren märkbart berörda.

”Vackra ögonblick som dessa”, skriver Bianca på Instagram.

De båda uppdaterade sina sociala medier flitigt under kvällen och hyllade Benjamins insats.

”STOLTASTE mamman”, skriver Pernilla på Instagram.

Även hennes man Christian Bauer befann sig i publiken tillsammans med Benjamins mormor Christina Schollin och lillebror Theo Wahlgren.

Gör succé med nya låten

Konserten var utsåld och pågick i drygt två timmar.

Dagen till ära släppte han även sin nya singel ”All my life” som bara ett dygn senare ligger på andra plats på Spotifys topp 50 i Sverige.

Under lördagen är Benjamin Ingrosso på plats i Göteborg för att spela på Way out west.