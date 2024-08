Sex kända ögonblick från "Bennifers" förhållande

Från filmer till röda mattor

Kristoffer Viita/TT

Uppdaterad 10.24 | Publicerad 08.57

Jennifer Lopez och Ben Afflecks skilsmässa har slagit ned som en bomb i nöjes- och skvallerpressen.

Här är sex odödliga ögonblick från relationen.

Stjärnparet träffades i början av 2000-talet och blev kända som ”Bennifer” i pressen. Planerade att gifta sig hösten 2003, men gick i stället skilda vägar.

2022 gifte sig dock paret till slut i Las Vegas, efter att åter ha tänt gnistan ett år tidigare. Men nu ser alltså äktenskapet ut att upplösas.

Här är sex minnesvärda stunder från ”Bennifers” relation:

”Gigli” (2003)

Filmen var omskriven i förväg eftersom filmens stjärnor Ben Affleck och Jennifer Lopez börjat dejta samtidigt. ”Gigli” lyckades med bedriften att bli hatad av både kritiker och publik, förlora 70 miljoner dollar och döda den Oscarsnominerade regissören Martin Brests karriär. I dag är ”Gigli” känd som en av världens sämsta romantiska komedier.

”Jenny from the block” (2002)

Lopez låt ”Jenny from the block” blev en stor hit och videon omtalades för att Ben Affleck syns i videon, där han tankar Lopez bil. Senare i videon verkar paret vara övervakade av paparazzis under en romantisk stund på en båt.

”Jersey girl” (2004)

Efter fiaskot med ”Gigli” syntes paret faktiskt en gång till på film tillsammans, den här gången i Kevin Smiths romantiska komedi där de också spelar ett par. Här dog dock Jennifer Lopez rollfigur inom filmens första kvart. Även ”Jersey girl” blev en flopp.

”Bennifer” återförenas (2021)

Efter att Lopez gjort slut med baseballstjärnan Alex Rodriguez och Affleck med skådespelaren Ana De Armas siktades ”Bennifer” tillsammans igen i Los Angeles. Något som startade nya rykten och spekulationer.

Superbowl-reklam (2023)

Afflecks dokumenterade kärlek för fikabrödet munkar hamnade i fokus under en reklamfilm för lågpriskaffekedjan Dunkin Donuts under självaste Superbowl 2023, med Affleck i rollen som stressad anställd och J Lo som kund. ”Är det här vad du gör på dagarna när du säger att du jobbar?”, frågar Lopez när hon upptäcker sin dåvarande man vid kassan.

Virala på Grammygalan (2023)

Paret Affleck och Lopez blir virala efter att ha gästat Grammygalan och Affleck såg ut att förkroppsliga sitt meme-jag ”Sad Affleck”, där han ser glädjelös och bortkopplad ut som om han var på väg att lämna lokalen. Enligt Affleck själv försökte han delvis undvika att bli del av värden Trevor Noahs komikerrutin i mellansnacket.