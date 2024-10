Liam Paynes sista dagar – innan larmet från hotellet

Så var världsstjärnans sista tid

Uppdaterad 13.14 | Publicerad 12.46

Snabbversion Liam Payne var i Argentina under flera veckor innan sin död den 16 oktober. Han besökte Niall Horans konsert och planerade att träffa honom under vistelsen. En video visar att han glatt deltog i konserten.

Strax före sin död delade Payne en Snapchat-video där han och flickvännen Kate Cassidy njuter av frukost och planerar att rida och spela hästpolo. Han lekte även med idén om en Forrest Gump-Halloweenkostym.

Payne var nyligen klar som jurymedlem i Netflix-serien "Building the Band." Han skulle samarbeta med Kelly Rowland och Nicole Scherzinger för att forma ett nytt pojkband. Han blev 31 år gammal. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Han gick på Niall Horans konsert i Buenos Aires och funderade på att klä ut sig till Forrest Gump till Halloween.

Så var dagarna som ledde fram till Liam Paynes död.

Liam Paynes vistelse i Argentina fick ett tragiskt slut.

Popstjärnan hade varit på plats i landet i minst ett par veckor innan han dog, rapporterar People.

Onsdagen den andra oktober gick han på sin före detta One direction-kollega Niall Horans konsert The Show: Live on tour på Movistar arena i huvudstaden Buenos Aires. I ett videoklipp som Pop crave publicerat på X klappar och dansar Payne i takt med musiken under spelningen. Han böjer sig också över ett glasräcke för att glatt posera framför fans som fotar honom.

Innan resan till Argentina publicerade Liam Payne en Snapchat-video där han berättade att han tänkte försöka träffa Niall Horan under besöket.

– Jag tror vi kanske säger hej. Det är ett tag sedan jag och Niall pratade. Vi har mycket att prata om. Och jag skulle vilja diskutera ett par saker med killen. Ingen dålig stämning eller så, men...vi behöver prata, sa han.

expand-left helskärm Liam Payne i ett av sina sista Snapchat-klipp.

Åt frukost med flickvännen

Bara timmar innan sin död den 16 oktober var stjärnan aktiv på sociala medier. Han publicerade en Snapchat-video där han sitter vid ett frukostbord i en väns hus tillsammans med flickvännen Kate Cassidy, 25, men det är oklart exakt när videon spelades in.

– Det är en ljuvlig dag här i Argentina. Vi njuter bara av kaffe och frukost trots att klockan är ett på eftermiddagen, säger han.

– Vi har tagit sovmorgon till tolv varje dag, fyller Cassidy i.

Payne säger också att parets planer för dagen är att rida och spela hästpolo.

– Polo är väldigt svårt, det gör ont.

expand-left helskärm Liam Payne i ett av sina sista Snapchat-klipp.

Sista fotot

Artisten publicerade också en bild på Snapchat där han sitter i en stol och poserar som den kultförklarade filmfiguren Forrest Gump.

”Halloweenkostym-idé: Forrest Gump”, skriver han.

Liam Paynes allra sista foto på Snapchat lades upp kort innan han hittades död på hotellet CasaSur Palermo. I det poserar han framför en spegel tillsammans med flickvännen, men bilden är gammal och publicerades på flickvännens Instagram redan för ett år sedan.

Under natten till torsdag svensk tid raderas samtliga Snapchat-inlägg.

Hade nytt jobb

Världsstjärnan hade nya karriärplaner strax innan sin död. Nyligen blev han klar som en av jurymedlemmarna i Netflix-serien ”Building the band” tillsammans med Destiny’s child-medlemmen Kelly Rowland och Pussycat dolls-stjärnan Nicole Scherzinger.

I programmet, som skulle börja spelas in nästa sommar, skulle produktionen sätta ihop ett framgångsrikt pojkband. Payne skrev nyligen på kontraktet för att medverka, enligt internationella medier.

Liam Payne blev 31 år.

expand-left helskärm Fansen sörjer utanför hotellet