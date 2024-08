Koranbränning tillåts inför Eurovision

Anna Karolina Eriksson/TT

Publicerad 2024-05-02

expand-left helskärm Poliser och motdemonstranter vid en koranbränning i Malmö i höstas.

Polisen beviljar en koranbränning i centrala Malmö på fredag, dagen innan Eurovision startar i staden. Bakom ansökan står två personer som genomfört koranbränningar tidigare.

– Det är samma personer som genomförde en liknande opinionsyttring i Skärholmen under förra veckan, säger Per Engström, kommenderingschef för den nationella särskilda händelse som polisen har igång under Eurovisionveckan i Malmö, till GP.

Polisen uppger för TT att en ytterligare ansökan om att bränna en koran i centrala Malmö har inkommit, då gäller det lördag.