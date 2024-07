Adam Woods nya flickvän – Tiktok-profilen Märtha Rasch

Träffades på Samir och Viktors releasefest

Publicerad 14.59

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Mello-artisten är inte singel längre.

I ett klipp avslöjar Adam Woods nya flickvännen.

– Jag är kär i dig, säger han och kollar på Märtha Rasch.

Det var under årets Melodifestivalen som Adam Woods, 23, bekräftade att han var singel igen efter att han året innan haft sambon My vid sin sida under musiktävlingen.

Nu berättar Woods att han funnit kärleken på nytt – i Tiktok-profilen Märtha Rasch, 22.

– Vi träffades på Samir och Viktors releasefest, säger han i ett klipp på Tiktok.

Den kändistäta festen ägde rum i april i år på nattklubben Nosh and Chow, som ligger vid Stureplan i Stockholm.

expand-left helskärm Märtha Rasch och Adam Woods.

Nobbade kyssen

Efter festen fortsatte paret att prata, men det blev ingen kyss eftersom Märtha duckade Adams försök – däremot blomstrade kärleken efter en dejt på Gröna Lund.

– Första kyssen var liksom i solnedgången, första sommardagen. Solen gick ner bakom oss och så gick jag in för en kyss och den här gången så nobbade hon inte mig, säger Adam Woods i videon.

expand-left helskärm Märtha Rasch och Adam Woods.

”Lyckligare än någonsin”

Till Aftonbladet skriver Woods att det känns ”helt fantastiskt” att inte längre vara singel.

”Jag trodde inte jag hade tid eller plats i mitt liv för ett förhållande men när jag minst förväntade mig det så träffade jag Märtha – som stack ut helt”.

Han berättar att kärleken växer för varje dag som går och att han är ”lyckligare än någonsin”.

”Sedan jag kom in i den offentliga världen känns det ibland som att mycket är ytligt och ”fejk”, men Märtha är så otroligt genuin och äkta vilket jag fastnade för direkt. Att träffa någon så vacker på utsidan OCH på insidan trodde jag inte ens var möjligt”, skriver Adam Woods.

expand-left helskärm Adam Woods i Melodifestivalen 2024.

Ställt upp i Mello två gånger

Adam Woods, 22, som egentligen Adam Allskog, gjorde debut i Melodifestivalen förra året, när han kom på en fjärdeplats i en trion med Jon Henrik Fjällgren och Arc North.

I år ställde han upp själv med låten ”Supernatural” som kom till finalkvalet.

Märtha Rasch driver ett Tiktok-konto med närmare 300 000 följare.