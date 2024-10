Mobbning och katastrofal svenska i ”Paradise hotel”

Sju saker från fjärde ”Paradise hotel”-veckan – spoilervarning om du inte har sett avsnitt 10–12

Fimpen fegar ur, Emil har katastrofala svenskkunskaper och Diana försvarar sig mot mobbningsanklagelser.

Aftonbladets Natalie Demirian har tagit ut sju höjdpunkter ur den fjärde ”Paradise hotel”-veckan.

1. Varför ”fuckar” Moa med Fimpens vibe?

Moa Melin, 24, flörtar, hånglar och är allmänt väldigt intresserad av Emil Renmarker, 23, vilket Moas partner i spelet, Fredrik ”Fimpen” Olsson, 28, inte har några problem med.

Därför är det extra synd om Fimpen som försöker vibea (eller waijba som han uttalar det) med den nya tjejen, och blir ”cockblockad” av Moa.

– Så kommer Moa och förstör alltihop. Moa har fuckat min vibe varenda jävla kväll nu. Så fort jag vibear med en annan tjej så fuckar hon min vibe, säger han.

Moa menar att hon bara skojar med Fimpen, men han tar illa upp och jag förstår det. I en synk säger Moa sen att hon är nervös över att den nya tjejen ska vara en stark spelare och att det är därför hon agerar som hon gör.

Men som tittare tänker man mest: Stackars Fimpen, som aldrig får waijba.

Moa och Fimpen.

2. Mystiken kring Emils becknarväska

Eftersom deltagarna inte behöver ta med sig något och varken bär på mobil, pengar, leg, smink eller andra nödvändigheter så har de förstås inte med sig handväskor någonstans.

Men där går Emil mot strömmen. Oavsett om han är på fest eller ligger och juckar mot en tjej så har han alltid en mystisk becknarväska på sig. Alltid. Vad kan ligga där inne? Är det bara en accessoar eller fyller den en funktion? Så många frågor.

3. Oväntat tråkig skolvecka – och Emil blandar ihop vokaler och adjektiv

Skolveckan brukar vara en av de roligaste ph-veckorna, men i år känner jag att det är en besvikelse. Proven är tråkiga, skratten uteblir och det här kunde åtminstone i redigeringen efteråt ha klippts ihop mycket roligare och bättre, känner jag.

Det som chockerar mest är att en deltagares svenskkunskaper är på en så låg nivå att det till och med skrämmer upp andra deltagare. Och det säger en hel del. Det är katastrofalt.

Emil Renmarkers partner Emilia Bengtsson, 25, hamnar i chock och försöker att lära upp Emil när hon inser att han inte vet skillnaden på vokaler, konsonanter, adjektiv, verb och ja, helt enkelt har noll koll på svenska.

– Svenskan är tyvärr min sämsta sida, säger stackars Emil själv innan provet.

4. Världens konstigaste fejkade storbråk: ”Kukhuvud”

Emilia, som alltså är den nya tjejen, har chansen att bli immun om hon får folk på sin sida, vilket gruppen inte vill. De väljer därför alla att lura henne.

Men i stället för att efteråt bara erkänna för henne att gruppen tog ett beslut så väljer de att skådespela och låtsas att några i gruppen gick emot några andra i beslutet och de börjar fejka ett enormt storbråk där alla bara gallskriker på varandra. Det kan vara en av de konstigaste scenerna någonsin i ”Paradise hotel”. Totalt obegripligt.

– Man känner sig som ett jävla kukhuvud, säger Emil.

Japp.

5. Mobbingshotellet eller dåligt klippt?

Beteendet mot Emilia och förra veckans beteende mot Victoria gör att ”Paradise hotel” känns mer och mer som ett mobbingshotell.

Det är riktigt tråkig tv när en grupp styr allt med järnhand och inga nya deltagare får minsta lilla chans att ta sig in. På sociala medier håller många tittare med mig, ser jag i en massa kommentarsfält, och det har lett till att flera av deltagarna har gått ut och försvarat sig. Den som blir anklagad allra mest är Diana Moseni, 31.

Hon har i flera stories och inlägg på Instagram gått ut och försvarat sig och menar att hon inte har mobbat någon. Hon skyller i stället helt på klippningen och skriver också att hon har tagit upp sin kritik mot hur hon framställs med produktionen. Victoria nekar också i samma inlägg till att hon ska ha blivit mobbad och flera andra deltagare har också tagit Diana i försvar och säger att ingen har mobbats i huset.

”Tycker att Mastiff (produktionsbolaget, reds. anm.) klippt mig fruktansvärt orättvist denna säsong”, skriver Diana också i en story.

6. Nu måste det bli pakter

Det har nu gått tolv avsnitt av säsongen och hela gruppen spelar fortfarande tillsammans, mot enskilda personer. Det är snark-tv. Var är pakterna? Var är de lömska planerna bland några få personer som sedan chockar alla? Något måste hända. Ge. Mig. Pakter.

7. Besviken på Fimpen

Fimpen får Emilia och Moa bakom sig på parceremonin och alla har då tidigare kommit överens om att Emilia ska åka ut.

Men så säger Fimpen plötsligt inför alla:

– Det här beslutet kommer nog att chockera gruppen.

Och i sin synk säger han:

– Jag vill ha kvar Emilia för vi klickar så bra, och Moa och jag bråkar jämt.

Jag tänkte att nu, nu vågar han göra det han själv vill och äntligen ska vi få lite pakter här i huset! Heja Fimpen! Nu visar du att du är ph-veteran!

Men nej. Han väljer Moa ändå, för att via lojalitet för gruppen. Återigen: Snark.

Nu måste produktionen gå in och röra om rejält in huset. Kasta in två nya personer som båda får immunitet, eller vad som helst. Tvinga fram en splittring i gruppen. Nu.

”Paradise hotel” sänds måndagar, tisdagar och onsdagar på Viaplay och TV3.