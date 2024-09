Oväntade intriger i ”Bachelor”: ”Måste hitta sätt att roa sig”

Amie Bramme Sey leder nya säsongen

Publicerad 18.54

Två killar söker kärleken – men den ena har redan hunnit hitta den utanför programmet.

Trots det utlovar Amie Bramme Sey drama i den nya uppskjutna säsongen av ”Bachelor”.

– Tjejerna är mycket i det där huset och måste hitta något sätt att roa sig på. Det uppstår lite oväntade kärleksrelationer, säger hon.

Det skulle sänts för ett år sedan, men sköts upp gång på gång.

I kväll har ”Bachelor Sverige 2024” äntligen premiär.

– Det är mycket som händer. Det är mycket drama, både i gruppen med tjejerna i huset och såklart med våra två bachelors, säger programledaren Amie Bramme Sey, 37.

Stephane Frick, 35, och Rasmus Allard, 30, söker kärleken i programmet, men sedan inspelningarna avslutades har Allard hunnit hitta kärleken i radiojournalisten Hanna Bilén, 31, och fått en dotter.

”Fortfarande väldigt spännande”

En av killarna har ju nu hunnit få barn med en annan tjej utanför programmet. Hur ska man ta sig an och titta när man redan vet utgången för honom?

– Man vet ju ändå inte hans utgång i det här programmet, det är fortfarande väldigt spännande. Just eftersom han också är en person som folk följt ända sedan ”Bachelorette”. Sedan har han gått vidare med sitt liv och fått barn, och vi är ju jätteglada för hans skull, men i själva programmet är det ju ändå hans resa där och då. Och den är väldigt rolig.

Själv behöver programledaren ingen dejtingsåpa för att få ordning på kärlekslivet.

Sedan en tid tillbaka är hon tillsammans med den före detta ”Paradise hotel”-deltagaren Oliver Strige, 30.

– Jag är lycklig att jag inte är ”single and thriving”. Jag kan ju känna att det var kul att vara singel ett tag men jag är lycklig att jag inte är det nu. Så får man följa dejtingprogram i stället och gotta sig i andra singlars liv, säger hon.

Är vikarie

I den nya ”Bachelor”-säsongen vikarierar Amie Bramme Sey för den ordinarie programledaren Malin Stenbäck, 37, som var gravid och födde barn under inspelningarna. Nästa säsong är Stenbäck tillbaka från föräldraledigheten.

– Hon har ju jobbat med ”Bachelor” i 48 år. Nu har hon ju sitt lilla barn och hennes man jobbar också med programmet så hon är nere med hela sin familj när hon spelar in. Så kommande säsong spelas in i Grekland just nu, säger Amie Bramme Sey.

”Bachelor Sverige 2024” har säsongspremiär den 23 september på TV4 Play.