”Shogun” kan skriva tv-historia i natt

Väntas dominera på Emmygalan

Mikael Forsell/TT

Uppdaterad 20.29 | Publicerad 20.21

”Shogun” väntas dominera på Emmygalan natten till måndag, svensk tid.

Det kan bli första gången i den anrika tv-galans historia som en icke-engelskspråkig produktion tar hem det finaste priset, för bästa dramaserie.

”Shogun” har fått hela 25 nomineringar till tv-världens version av filmens Oscarsgala. Dramaserien, som utspelas på det krigshärjade 1600-talet i Japan, är producerad av amerikanska tv-kanalen FX, men dialogen är till största delen på japanska.

Serien, som kan ses på Disney+ i Sverige, är en ny version av den klassiska 1980-talsserien med Richard Chamberlain i huvudrollen och blev en sådan succé att den får en fortsättning. Trots att det inte var tänkt så från början produceras nu en andra säsong.

expand-left helskärm Hiroyuki Sanada spelar Yoshii Toranaga i "Shogun" som kan bli första icke engelskpråkiga serie att belönas med en Emmy för bästa dramaserie. Pressbild.

Övriga serier vars skådespelare väntas få hålla tacktal under galan är restaurangdramat ”The bear”, mysteriekomedin ”Only murders in the building” och omtalade Netflixthrillern ”Baby reindeer”. Räkna även med att Larry David kommer att hyllas för sista säsongen av komediserien ”Curb your enthusiasm”.

expand-left helskärm Eugene och Dan Levy leder Emmygalan. Arkivbild.

Skådespelarna, far och son Eugene och Dan Levy är värdar för galan i Los Angeles. Förutom prisutdelandet planeras det för mycket nostalgi, bland annat i form av en hyllning av ”Saturday night live” – den legendariska sketchserien som i höst går in på sin 50:e säsong.

Dessutom uppger branschtidningen Variety att 25-årsjubileet av den politiska dramaserien ”Vita huset” kommer att uppmärksammas med flera av seriens stjärnor på plats.