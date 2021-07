Anis Don Demina köpte sin drömlägenhet efter nattdrama: ”Viktiga beslut som togs i fillingarna”

helskärm Anis Don Demina. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Anis Don Demina, 28 köpte sin drömlägenhet under natten till fredagen.

Trean i Vasastan bärgades efter en budgivning kring midnatt.

– Det gick så jävla fort och det var inte en billig lägenhet, säger artisten och programledaren i ”Morgonpasset” i P3.

I fredagens ”Morgonpasset” i P3 berättar Anis Don Demina, 28, att han bara fått några timmars sömn. Artisten och programledaren var uppe sent i natt och fick igenom ett köp av en lägenhet som han sett för första gången tidigare på torsdagskvällen.

Han och flickvännen Filippa Toremo, 24, hade kring 20-tiden varit på en visning och genast fastnat för lägenheten på 72 kvadrat i Vasastan i Stockholm, som han beskriver som ”topprenoverad” – och ”inte billig”.

Mäklaren hade berättat att de haft 15 visningar på torsdagen och skulle ha 15 nya på måndagen. Säljaren hade ingen stress med att sälja och den skulle förmodligen kunna sticka iväg i pris. Därför hade Anis Don Demina bestämt sig för att slå till direkt.

”Ingen billig lägenhet”

helskärm Anis Don Demina visar upp sig med flickvännen Filippa på Toremo på Instagram tidigare i år. Foto: INSTAGRAM

När han vid 23.30 legat i sängen för att sova hade telefonen ringt. Någon annan hade lagt ett bud på lägenheten och nu var han tvungen att agera. Budet som lagts var det belopp han själv lagt som sitt tak.

– Jag budade 50 000 över, mäklaren ringde till mig och sa ”är du säker på det här?” Det gick så jävla fort och det var inte en billig lägenhet. Det var viktiga beslut som skulle tas när jag ligger i fillingarna, berättar Anis Don Demina i Morgonpasset.

– Jag bara ”fuck it, kör, lös det bara”. De andra var på väg, de satt i taxin till kontoret för att skriva kontrakt. Han sa att ”jag kommer ringa dem och be dem vända i taxin. Du kan inte hoppa av om du säger jag nu”. Sedan messade han mig och sa ”bra, kom in till kontoret”.

helskärm Anis Don Demina på ”Allsång på Skansen”. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Skrev på vid midnatt

Vid midnatt klev Anis Don Demina in på kontoret och skrev på sitt nya lägenhetsköp, berättar han. När han kom hem igen en timme senare kunde han inte sova. Han var livrädd och lycklig på samma gång, berättar han.

I taxin på väg till mäklarens kontor hade han börjat bli nervös och spelat upp visningen flera gånger. I dag är han nöjd över köpet.

Han hade letat efter en lägenhet som han och Filippa Toremo skulle komma att trivas i och trerummaren, där han vill göra om ett sovrum till garderob, hade ”checkat alla boxar”.

helskärm Anis Don Demina. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Tjänade på försäljningar

Anis Don Demina berättar att hans två senaste lägenheter inte varit de finaste, men att de gett stora vinster – framförallt köpet av lägenheten som han bor i nu, på Fredhäll i Stockholm.

Han vill inte avslöja några siffror men säger att han räknat ut vad han tjänat i månaden på att sova i den lägenheten och att det varit ”ganska absurt”.

– Det var så kul för den mäklaren hade fått corona så den hade fallit lite mellan stolarna. Säljaren hade köpt nytt och behövde sälja. Vi bara ”fuck it, vi skambudar hundra (tusen kronor) under vad hon köpte för för två år sedan”. Det är i ett av Stockholms mest attraktiva områden och jag visste att vi fick en superaffär, säger han.

