Dylan Penn gör succé i pappa Sean Penns film

helskärm Sean och Dylan Penn. Foto: Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN

CANNES. Det handlar om en dysfunktionell familj.

Men ”Flag Day” är en film som fört samman Sean Penns egen familj. Han regisserar och spelar pappa till sina egna barn Dylan och Hopper.

– Direkt när jag läste manus såg jag hennes ansikte i närbild framför mig, säger Sean Penn och nickar mot Dylan.

Låter det som en hopplöst introvert film?

Det är det inte.

Det handlar inte alls om familjen Penn, utan bygger på en självbiografisk bok från början av 2000-talet av journalisten Jennifer Vogel, ”Flim-Flam Man: The true story of my father's counterfeit life”. Där berättar hon hur hon växte upp i en ytterst dysfunktionell familj. Pappan var en drömmare, entrepenör och så småningom kriminell som rånade banker och förfalskade dollarsedlar i stor skala. Mamman var alkoholist. Jennifer levde ett stökigt liv med missbruk innan hon blev journalist. Lillbrorsan bodde kvar och stöttade sin mamma.

Sean Penn spelar pappan. Katheryn Winnick, från tv-serien ”Vikings”, spelar mamman. Och i rollerna som Jennifer och brodern får vi se Dylan Penn, 30, och Hopper Penn, 27. De båda barn Sean Penn fick under de fyra år han var gift med skådespelerskan Robin Wright.

Filmen utspelas åren 1975-1992, mestadels kring Minnesota, och blir allt mer engagerande ju längre den pågår.

Dylan Penn är fantastisk i huvudrollen.

En skön revansch för Sean Penn vars förra film ”The last face” brakfloppade här på festivalen.

Han och Charlize Theron var ett par när filmen spelades in. Det var slut vid premiären i Cannes och på presskonferensen satt de så långt från varandra som möjligt och tittade inte ens på varandra.

Det gick bättre den här gången.

En stående ovation på galapremiären. Uppskattande applåder på presskonferensen. Sean Penn berättar att han inte hade tänkt spela den struliga pappan själv.

helskärm ”Flag Day”. Foto: Pressbild.

– Jag skickade manus till Matt Damon. Han hörde av sig efter bara några timmar och sa: ”Det är inte det att jag inte vill göra rollen. Men det handlar om en far och en dotter. Du är en jävla idiot om du inte spelar rollen själv”.

Dylan Penn hade läst boken som tonåring, men var tveksam, ändå tills hon träffade Jennifer Vogel som förklarade att hon inte alls skulle försöka vara som henne, ut att Sean och Dylan skulle göra sin version av historien.

På frågan om hur deras förhållande varit genom åren, med tanke på att föräldrarna tidigt gick skilda vägar, säger de:

– Vi har bråkat en del, det gjorde vi även under inspelningen, men i det stora hela har båda mina föräldrar stött mig vad jag än har velat göra (Dylan).

– Ibland var jag kanske borta för länge på inspelningar. Andra perioder har jag varit med barnen 24/7 så länge att de nästan fått nog av mig (Sean).

Dylan nickar. Det är nog ingen tvekan att ”Flag Day” fört dem ännu närmare varandra.

