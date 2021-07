Konsten att fortsätta när motivationen tagit slut

Skridskovärldsmästaren Nils van der Poels väg har verkligen kantats av tro och tvivel.

I sitt Sommar i P1 berättar han om en allt annan än rak väg fram till där han är i dag.

Det blir ett program om att hitta skönheten i mjölksyra under ett 10 000-meterslopp.

helskärm Nils van der Poel.

I ärlighetens namn är mina förväntningar på elitidrottare som sommarpratar sällan särskilt höga. Idrott är en handlingens praktik där tänkande och reflektion sällan efterfrågas. Men mina förutfattade meningar kommer på skam i skridskovärldsmästaren Nils van der Poels Sommar i P1.

Han serverar ett personligt program där han guidar lyssnaren i hur han tog sig från vm-guldet för juniorer 2014 till vinterns dubbla vm-guld och ett världsrekord på 10 000 meter. Det är sannerligen inte en enkel resa från punkt A till punkt B. Den går via en avslutad skridskokarriär, en avbruten militärtjänst, en passion för fällskärmshoppning, en halvdant återupptagen skridskokarriär, en halvdan OS-insats och en ny militärtjänst innan han till fullo satsar på skridskoåkningen igen.

van der Poel tappade motivationen som 17-åring och valde att lägga skridskorna på hyllan. Sen följde år av sökandet efter motivation, lycka eller i alla fall efter kickar som kunde få livet att kännas meningsfullt. van der Poel är väl medveten om var, när och varför han inte alltid har varit sitt allra bästa jag. Han berättar om ett periodvis destruktivt leverne och om vänner med depressioner och missbruk.

Till slut landar han i att motivation är flyktigt men att disciplin är beständigt. Den som plågas av motivationsbrist behöver möta sina brister med kärlek. Så gjorde han.

Det är lätt att se att Nils van der Poel har en lysande framtid som föreläsare inom mental träning. Hans förmåga att varva personliga erfarenheter med hårt förvärvade insikter är fängslande att lyssna på. Och hans vilja att förstå och förklara går inte att ta miste på.

