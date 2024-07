Marcus och Martinus tar paus från sociala medier

Ber om ursäkt till följarna

Uppdaterad 2024-01-15 | Publicerad 2024-01-08

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Marcus och Martinus tar en sociala medier-paus.

På Instagram ber den norska tvillingduon om ursäkt till sina följare.

”Vi är väldigt ledsna”, skriver de.

I ett inlägg på Instargam, där de har 1,3 miljoner följare, berättar Marcus och Martinus om att de inte kommer använda sina sociala medier under en tid.

”Förlåt! Vi är väldigt ledsna och känner att vi inte har något val. Vi genomför turnén men måste ta en paus från sociala medier”, skriver dem, följt av ett brustet hjärta.

expand-left helskärm Marcus och Martinus på Gröna Lund 2023.

Stöttas i kommentarsfältet

I kommentarsfältet uttrycker flera fans oro över duons mående, och många skickar kärlek.

”Ta er tid, vi kommer alltid vänta på er”, skriver en användare.

”Allt era fans vill är att ni är trygga och mår bra”, skriver en annan.

En tredje skriver:

”Ta hand om er killar”, följt av ett hjärta.

Turné och Melodifestivalen

Marcus och Martinus Gunnarsen är just nu aktuella med turnén ”We are not the same tour – part 1” som har premiär i Köpenhamn 26 januari. Sedan ska de göra sex konserter i Norge, Sverige och Finland.

Duon kommer även tävla i Melodifestivalen, och uppträder i den femte deltävlingen som äger rum i Karlstad den 5 mars. De tävlar med låten ”Unforgettable”.

Marcus och Martinus medverkade även i Mello förra året, och kom på en andraplats, efter Loreen.