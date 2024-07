Efter övergreppen – ”Paradise hotel” är tillbaka: ”Dubbelmoral”

Tidigare deltagaren: ”Som att de väntade på att vågen skulle lägga sig”

Publicerad 2024-01-12

Jennifer Paatere och Annie Dahlberg larmade om övergrepp i ”Paradise hotel”.

Nu återuppstår det tidigare skrotade tv-programmet.

– Det är lite som att de bara väntade på att vågen skulle lägga sig, säger Jennifer Paatere.

När Jennifer Paatere, 26, var med i dokusåpan ”Paradise hotel” larmade hon att hon utsatts för ett övergrepp av en manlig deltagare.

Det gjorde även Annie Dahlberg, 27.

Det inleddes senare en förundersökning gällande våldtäkt samt sexuellt ofredande och den efterföljande säsongen som redan var inspelad skrotades helt.

expand-left helskärm Både Jennifer och Annie utsattes för vad de uppfattar som övergrepp av en annan deltagare under inspelningen av ”Paradise hotel”.

Nu är programmet tillbaka, vilket Viaplay meddelade i ett pressmeddelande på fredagen.

Jennifer Paatere säger nu att hon lämnat händelserna bakom sig men att hon inte vet vilka känslor som kommer att komma upp när programmet väl börjar sändas igen.

– Det kanske väcks till liv sen när de visar programmet igen – det vet jag inte, det är svårt för mig att säga det.

”Känns som dubbelmoral”

Hon hoppas på att det kommer att ske stora förändringar i den nya säsongen men tycker också att att det är märkligt att programmet kommer tillbaka.

– Det blir ju väldigt mycket dubbelmoral när de först bestämmer sig för att ta bort det men nu helt plötsligt, utan speciellt mycket förklaring, bara tar tillbaka det, säger Jennifer och fortsätter:

– Det är lite som att de bara väntade på att vågen skulle lägga sig.

Hon poängterar samtidigt att hon tycker att det är bra att deltagarna i den nya säsongen kommer att ha möjlighet att sova i separata sängar på hotellet.

– Så var det inte förr, det tycker jag är jättebra, säger hon.

– De får göra som de vill så länge de ändrar på det som är problematiskt tänker jag.

expand-left helskärm Annie Dahlberg tröstas av deltagaren Bettina Buchanan.

”Hoppas inte pengar går före moral denna gång”

Även Annie Dahlberg hoppas att produktionen tänkt till ordentligt så att ingen deltagare utsätts för övergrepp.

I ett sms skriver Annie Dahlberg:

”Det lät väldigt bra om policy och rutiner till en början innan jag klev in men när man väl var inne i huset så hade de uppenbarligen ingen koll alls. Hoppas att inte pengar går före all moral denna gång, att de tänker på vilka de tar in. Men lyckas de hålla det på en bra nivå så får de lycka till – göra om göra rätt.”

