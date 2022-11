Läckt inspelning: David Walliams kallar pensionär för ”fitta”

Nu ber ”Britain’s got talent”-domaren om ursäkt

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

”Little Britain”-stjärnan uttrycker sig nedsättande om två tävlande i brittiska ”Talang” – och allt spelas in.

Nu ber David Walliams om ursäkt.

”Det här var privata samtal och – som de flesta samtal mellan vänner – aldrig avsedda att offentliggöras. Men jag är ledsen ändå”, säger han i ett uttalande enligt The Guardian.

David Walliams, 51, är i blåsväder. Komikern, som varit domare i ”Britain’s got talent” i ITV sedan 2012, har uttryckt sig nedsättande om två deltagare, enligt en läckt transkribering som The Guardian citerar.

Han kallar en tävlande för ”fitta”, och om en annan säger han: ”Hon tror att du vill knulla henne, men det vill du inte”.

Enligt tidningen ska han ha sagt detta under en auditionshow i London i januari 2020. Kommentarerna mellan domarna spelas in, men enligt Walliams och produktionsbolagets advokater var de del av en privat konversation som aldrig tänkt sändas på tv.

helskärm David Walliams på Wimbledon 2022.

Ger tjuvnyp till pensionär

I det ena fallet kommenterar Walliams en pensionärs uppträdande, som han efteråt kallar en ”fitta” – tre gånger.

I det andra pratar han om en kvinnlig tävlande som precis gått av scenen.

– Hon är som den lite tråkiga tjejen du möter på krogen som tror att du vill knulla dem, men det gör du inte, säger han enligt The Guardian och fortsätter:

– Hon tror att du vill knulla henne, men det vill du inte.

helskärm David Walliams anländer till en ”Britain’s got talent”-audition 2013.

Walliams ber om ursäkt

Efter avslöjandet har David Walliams tvingats pudla.

”Jag skulle vilja be om ursäkt till personerna som jag gjorde respektlösa kommentarer om under pauser i inspelningarna av ’Britain’s got talent’ 2020. Det här var privata samtal och – som de flesta samtal mellan vänner – aldrig avsedda att offentliggöras. Men jag är ledsen ändå”, säger han i ett uttalande enligt The Guardian.

Även Simon Cowells produktionsbolag Syco entertainment, som är med och producerar tv-programmet, har gått ut med ett uttalande.

”’Britain's got talent’ är en familjeshow och vi accepterar inte användningen av sådant språk”, skriver de.

Förutom humorserien ”Little Britain” är David Walliams känd som en populär barnboksförfattare, och har sålt över 37 miljoner böcker.