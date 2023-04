Amy Deasismont om Diamond-tiderna: ”Ett annat liv”

Är aktuell med andra säsongen av ”Thunder in my heart”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Amy Diamond har vuxit upp och är i dag Amy Deasismont.

Men det är inte helt lätt att bli av med stämpeln så många lärde känna henne som.

– Ibland vet jag inte vad jag ska svara på när folk frågar om det är jag som är den, för att jag kallar inte mig själv det längre, säger hon.

Amy Deasismont, 31, slog igenom som Amy Diamond med hitlåten ”What’s in it for me” när hon bara var 12 år.

I dag är låten myndig och hon har lagt musikkarriären bakom sig, istället satsar Amy nu på filmbranschen. Hennes senaste projekt har varit säsong två av ”Thunder in my heart” som hon både skrivit och spelat huvudroll i. Även regidebuten kom i ett av avsnitten.

– Det började med att jag ville hålla på med skådespeleri. Det börjare lite när jag var barn, men min första ordentliga upplevelse av att göra film var när jag var 22 och filmade Sannas film “Min lilla syster” och spelade i den och jag blev jätte förälskad i det att jobba på det sättet, säger Amy.

helskärm Amy Deasismont.

Blir fortfarande kallad Amy Diamond

Även om Amy försökt bryta sig loss från sitt artistnamn, blir hon ständigt kallad för Amy Diamond.

– Det hände senast igår. Jag skulle gå till min terapi men gick in i fel ingång och där satt det massa äldre människor och fikade typ, jag vet inte riktigt vad det var för ställe och så var det någon som ropade efter mig och sa att jag inte fick vara där och sen när jag vände mig om sa hon: ”Amy Diamond”.

– Ibland vet jag inte vad jag ska svara på när folk frågar om det är jag som är den, för att jag kallar inte mig själv det längre och det var väldigt längesen jag gjorde det.

helskärm Amy Diamond.

helskärm Amy Deasismont.

Känns som ett annat liv

För Amy känns Diamond-tiderna som ”ett annat liv”. Men hon berättar att hon är väldigt stolt över sin karriär eftersom hon så gärna ville hålla på med musik när hon var yngre.

– Jag var ju jättedramatisk! Innan jag fick släppa någon musik var jag ledsen och sa: ”Varför får inte jag släppa någon musik?” och när jag var elva var jag såhär: ”Jag kommer aldrig bli artist” så jag ville det så gärna så jag är väldigt tacksam över de erfarenheterna, säger hon.

Men någon ny musik finns inte i framtidsplanerna.

– Det var ju inte så dramatiskt att jag bara: “Nu slutar jag”, men när det blev att jag trappade ner då kom jag ihåg att jag tänkte att när jag är 30 kommer jag släppa musik, och jag va typ 22-23 när jag bestämde mig för att jobba med film. Och nu är jag 32 och det har inte kommit någon musik än, säger Amy.

helskärm Amy Deasismont.

Låten som förändrade hennes liv

Hon känner att hon får utlopp för sin kreativa sida i serieskapandet och att hon istället för att spela in egen musik, lyssnar på andras medan hon skriver.

Men sin egen musik väljer hon bort.

– Jag går faktiskt inte runt och lyssnar. Ibland på julen när jag är hemma spelar mamma min julskiva så då får man höra det lite, säger hon.

Däremot är ”What’s in it for me” fortfarande favoritlåten.

– Det kanske inte är den som man förväntar sig att man ska säga men jag har sjungit det så mycket och jag sjunger den fortfarande ibland och jag har alltid så kul när jag sjunger den och den låten förändrade ju mitt liv, säger hon.