Ny Spice Girls-video till 25 år gammal hitlåt

Av: TT

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Spice Girls överraskar.

Under torsdagen släppte popgruppen en ny musikvideo till en 25 år gammal dänga.

Spice Girls bjöd på 90-talsnostalgi under torsdagen då de släppte en alternativ version av musikvideon till hitsingeln ”Spice Up Your Life” från 1997. Den nya videon innehåller bland annat sekvenser från den ursprungliga inspelningen som inte tidigare visats, rapporterar Rolling Stone.

I nyversionen av videon syns den brittiska popgruppens ursprungliga medlemmar – Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton och Victoria Beckham – styra ett rymdskeppsliknande luftskepp. Även i originalet fanns luftskeppet med, men där utspelade sig större delen av videon i en mörk stad.

Publiceringen av videon sker inför släppet av ”Spiceworld 25” – en återutgivning för att fira 25-årsjubileet av gruppens andra studioalbum som släppets 1997. Nyversionen av albumet, som släpps den 4 november, kommer bland annat att innehålla remixer och outgivna livelåtar.