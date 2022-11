Netflix pinsamma och mentala rattfylla

1. Börje Salming (1951–2022)

Kirunas, och Sveriges, största rockstjärna. Älskar storyn när Salming fick frågan om hur tufft och hårt det var i NHL. Han svarade att det var värre att möta raggarna i Kiruna.



2. ”This is what I mean” (album, Stormzy)

På nya skivan gör Stormzy den bästa beskrivningen av sig själv i titelspåret: ”I think I’m Kanye mixed with Donny Hathaway.”



3. ”C/O Satie” (album, Martin Hederos)

Pianisten från bland andra The Soundtrack Of Our Lives och Tonbruket tolkar musik av den franska kompositören Erik Satie. Känslan är lika varm, intim och personlig som när Jan Johansson en gång gjorde jazz av svensk folkmusik. Ett av årets finaste album.