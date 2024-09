Hilary Duff är gravid – väntar sitt fjärde barn

Glädjen: ”Överraskning”

Publicerad 2023-12-12

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

”Överraskning”.

Det skriver Hilary Duff på Instagram och avslöjar att hon är gravid.

Skådespelaren och tidigare Disney-stjärnan Hilary Duff, 36, ska få sitt fjärde barn tillsammans med maken artisten och musikproducenten Matthew Komas, 36.

På Instagram delar Hilary ett familjefoto med texten: ”Vi lägger till en i den här galna samlingen”.

expand-left helskärm Matthew Komas och Hilary Duff.

Stora stjärnor gratulerar nu paret till tillskottet.

”Grattis till er”, skriver ”Pretty little liars”-stjärnan Lucy Hale

”Woohoooo”, skriver skådisen Elle Fanning.

En följare skriver även ”This is what dreams are made of” som är titeln till Hilary Duffs låt som var med i Disney-filmen ”Lizzie McGuire”.

expand-left helskärm Hillary Duff i ”Lizzie McGuire” 2003.

Gifte sig 2019

Paret har sedan tidigare två barn tillsammans: Banks, 5, och Mae, 2. Hilary har även sonen Luca, 11, tillsammans med sin exmake Mike Comrie.

expand-left helskärm Hilary Duff och dottern Mae James Blair.

Hilary och Matthew träffades i början av 2017 men efter några månader valde de att gå skilda vägar. De ska sedan ha börjat dejta i september samma år igen.

I december 2019 gifte de sig. Bröllopsceremonin ägde då rum i parets hem och mottagningen i ett vitt tält på deras bakgård i Beverly Hills, Los Angeles.