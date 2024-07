Manusstrejken över i Hollywood

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-27

Manusförfattarnas nästan fem månader långa strejk i Hollywood är över. Det uppger företrädare för fackförbundet Writers Guidl och America (WGA) efter att en överenskommelse med arbetsgivarnas branschorganisation godkänts.

Manusförfattarna kan därmed återta arbetet från och med midnatt natten mot onsdagen lokal Los Angeles-tid. Fackförbundet Writers Guild of America (WGA) meddelade på tisdagen att strejken avslutats efter att styrelsemedlemmarna godkänt ett avtal med branschorganisationen Alliance of motion picture and television producers (AMPTP).

Det finns ännu inga uppgifter om detaljer i avtalet men fackföreningen kallar det ”exceptionellt”.

Ännu återstår att medlemmarna ska godkänna avtalet vid omröstningar den 2 och den 9 oktober, men i och med att strejken förklarats avslutad kan manusförfattarna återgå till arbetet under den processen, skriver WGA i ett mejl till medlemmarna.

expand-left helskärm Demonstranter från manusförfattarfacket och skådespelarfacket under en gemensam protest i juli.

WGA:s medlemmar – omkring 11 500 manusförfattare – gick ut i strejk den 2 maj med krav om bättre villkor, mer pengar från strömning och begränsning av användning av AI i manusprocessen.

Sedan den 14 juli har även skådespelarfacket Sag-Aftra, med över 160 000 medlemmar, strejkat. De har ännu inte nått ett avtal och det finns inte heller några förhandlingar inplanerade så deras strejk väntas därför fortsätta.

Utan skådespelare och manusförfattare har Hollywood i princip stått stilla sedan i våras. Inga avtalsanslutna produktioner har fortgått och filmstjärnor har inte fått marknadsföra sina nya filmer – med uppskjutna premiärer som konsekvens.