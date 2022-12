Realityprofilen dömd – delade sexvideo på Onlyfans mot exets vilja

Stephen Bear kan få upp till två år i fängelse

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

Stephen Bear filmade en sexvideo i smyg med exflickvännen Georgia Harrison från ”The only way is Essex”.

Sedan delade han klippet på sin Onlyfans – mot hennes vilja.

Nu döms realityprofilen på tre åtalspunkter.

”Jag har känt mig skamsen, sårad, kränkt, till och med trasig ibland, men i dag står jag här och känner mig stärkt”, säger Georgia Harrison i ett uttalande.

Stephen Bear, 32, känd från både brittiska ”Ex on the beach” och ”Celebrity Big brother”, riskerar upp till två år i fängelse.

Han har dömts både för voyeurism och två fall av att ha delat privata och sexuella bilder och videor, rapporterar bland andra Daily Mail.

Stephen Bear filmade sexvideon i sin trädgård med exet Georgia Harrison, 28, som varit med i realityserien ”The only way is Essex”. Hon kände dock inte till att allt spelades in på en övervakningskamera.

Tjänat en halv miljon

När han visade henne klippet bad hon honom att inte lägga ut det någonstans eftersom det skulle göra henne ”oerhört upprörd”.

Trots det publicerade han sexvideon på den kontroversiella plattformen Onlyfans under hösten 2020. Han ska även ha delat den med personer på WhatsApp.

Bear beräknas ha tjänat minst 40 000 pund, motsvarande drygt en halv miljon kronor, på filmen, skriver The Sun.

Georgia Harrison har anklagat honom för att ha gjort sig skyldig till hämndporr. I ett uttalande säger hon att de två senaste åren har varit ett ”helvete”.

”Den här domen kommer tillåta mig att lägga smärtan bakom mig och börja omfamna framtiden”, säger hon.

”Känner mig stärkt”

Hon hoppas kunna uppmuntra andra offer för hämndporr att träda fram.

”Jag har känt mig skamsen, sårad, kränkt, till och med trasig ibland, men i dag står jag här och känner mig stärkt, tacksam och med en enorm känsla av enighet med alla som har stöttat mig genom den här prövningen”, säger hon.

Straffet fastställs den 31 januari.

helskärm Stephen Bear under ”Celebrity Big brother” 2016.