"Avatar"-uppföljare på väg mot en miljard dollar

Publicerad: I dag 07.37 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

Succén upprepar sig för James Camerons ”Avatar”-äventyr.

Uppföljaren ”The way of water” har snart spelat in en miljard dollar över hela världen, trots covidutbrott i Kina och bojkott av Ryssland.

”Avatar: the way of water” har tjänat in över 850 miljoner dollar, motsvarande nästan 9 miljarder kronor på tio dagar sedan premiären. Den förväntas nå milstolpen en miljard dollar i biljettintäkter inom några dagar, skriver Variety.

Därmed kan regissören, som tagit stora ekonomiska risker, andas ut. Den nya ”Avatar”-filmen kostade nästan 4 miljarder kronor att spela in och James Cameron fick pausa produktionen tills dess att ny teknik var uppfunnen för att kunna realisera filmskaparens vision.

helskärm James Cameron kan andas ut eftersom "Avatar: The way of water" ser ut att bli ännu en stor ekonomisk framgång. Arkivbild.

”Avatar: the way of water” är blott den tredje filmen i år som når en miljard dollar i intäkter, efter ”Top gun: Maverick” och ”Jurassic Park: Dominion”.

Succén kommer trots att flera biografer är stängda i Kina efter det senaste covidutbrottet i landet. Dessutom visas filmen inte i Ryssland på grund av landets invasion av Ukraina. Den första filmen var en stor succé på ryska biografer.

”Avatar: the way of water” noterades för den bästa premiärhelgen hittills i Sverige i år. 195 000 besökare såg filmen på svenska biografer under helgen före jul. Den första ”Avatar”-filmen, från 2009, är den film i världen som har dragit in mest biljettintäkter: nästan 3 miljarder dollar.