Fem saker ur ”Quiet on set” som skakar Hollywood

Stjärnor försvarade sexförbrytare på Nickelodeon

Publicerad 2024-03-26

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Olämpliga skämt, sexuella övergrepp och dömda pedofiler.

Dokumentären ”Quiet on set: The dark side of kids TV” skakar Hollywood och hela världen med skandaler från barnkanalen Nickelodeon.

Här är fem saker som lyfts fram i programmet.

Det har stormat rejält kring barnkanalen Nickelodeon efter att dokumentären ”Quiet on set: The dark side of kids TV” såg dagens ljus på Discovery plus.

I programmet vittnar en rad tidigare barnstjärnor och andra om rasism, sexism och grova övergrepp. Här är fem anmärkningsvärda händelser i dokumentärserien.

expand-left helskärm Amanda Bynes år 2000.

Upptäckten av Amanda Bynes

I programmet berättar Katrina Johnson, som var med i Nickelodeons succéshow ”All That”, att hon efter puberteten blev ”utbytt” av en ”yngre version” av sig själv: Amanda Bynes.

– Den nya favoriten hade anlänt, säger Johnson i dokumentären och berättar även att produktionen hade åsikter om hennes vikt.

Johnson, som hade lovats en egen spin-off på barnkanalen, tvingades kliva åt sidan för Bynes som istället fick göra ”The Amanda show”.

expand-left helskärm Ariana Grande 2012.

Sexuella skämtet med Ariana Grande

Dokumentären tar också upp skämt som inte bara åldrats dåligt utan som varit rakt av olämpliga.

Ett exempel som tas upp är från “Victorious” där en minderårig Ariana Grande försöker ”juice a potato” genom att trycka sina händer runt en stor potatis. Uttrycket anspelar på onani.

Skämtet skrevs av producenten Dan Schneider som fått hård kritik för flera av sina sketcher, specifikt en där han badar bubbelpol tillsammans med Amanda Bynes.

expand-left helskärm Dan Schneider i poolen med Amanda Bynes.

expand-left helskärm Brian Peck som ”pickle boy”.

Två pedofiler i produktionen

Även två dömda sexualförbrytare granskas i dokumentären. Den ena är Jason Michael Handy, en tidigare produktionsassistent på barnkanalen. Den andra heter Brian Peck och var manuscoach. Båda två dömdes för brott som begåtts under tiden som de arbetade på Nickelodeon.

En mamma som vill vara anonym berättar i programmet om hur hennes dotter, som värvades som skådespelare när hon var 11, fick nakenbilder på Handy skickade till sig via mejl. Enligt mamman ville dottern inte fortsätta med skådespeleriet efter händelsen.

2003 hittade polisen även barnpornografi hemma hos Handy och i en anteckningsbok som man beslagtog ska han ha skrivit att han är en pedofil.

expand-left helskärm James Marsden på Vanity Fairs Oscarsparty 2024.

Hollywoodstjärnor försvarade sexförbrytare

Den tidigare barnstjärnan Drake Bell öppnar i dokumentären för första gången upp om sexuella övergrepp som han utsattes för som 15-åring.

Förövaren var Brian Peck och övergreppen som pågick i månader fick ett slut när Bell erkände vad som hänt för sin mamma som uppmanade sin son att ringa polisen. Peck greps kort efter.

I programmet berättar Drake Bell att flera kända profiler kom till rättegången för att stötta Brian Peck.

– Det var dessutom en hel del kända ansikten bland hans supportrar, säger Drake Bell.

Av dokumentären framgår det även att kändisar ska ha skrivit brev till domstolen, till Brian Pecks fördel.

Enligt Business Insider hör skådisarna James Marsden och Alan Thicke till dem som skrivit brev och försökt hjälpa och stötta Peck.

Brian Peck dömdes slutligen till 16 månaders fängelse för två fall av sexuellt utnyttjande.

expand-left helskärm Drake Bell.

Drake Bell tog droger för att fly verkligheten efter övergreppen

Drake Bell avslöjar också i dokumentären att han haft mycket svårt att gå vidare efter övergreppen och att det som hände honom påverkat hela hans liv.

– Jag tror att det hela ledde till mycket destruktiva beteenden, jag började missbruka både alkohol och andra substanser bara för att fly verkligheten, berättar Drake Bell i dokumentären.

2021 anklagades Drake Bell för sexuellt ofredande av en ung kvinna som påstod att skådespelaren hade skickat explicita bilder och för att ha ”groomat” henne sedan hon var 12.

Bell erkände innan det hela väcktes till åtal och straffades med 200 timmars samhällstjänst.

– Jag tog ansvar för det och gjorde vad som bads av mig, säger han om händelsen i dokumentären.

Vidare berättar han att han förlorade alla sina pengar och sitt hem innan han checkade in sig själv på rehab för sina missbruksproblem.

– Om jag hade fortsatt på det där spåret så hade det kunnat vara slutet för mig, säger Bell.